"Повторные ракетные удары нанесены ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, после данного обстрела пострадавших нет", — написал Шуваев

В отдельных районах Белгорода и ряде муниципалитетов фиксировались перебои в электро- и водоснабжении из-за повреждений энергетической инфраструктуры.

В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население армия последовательно бьет по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.