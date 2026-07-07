Краткий пересказ от РИА ИИ
- Повторные ракетные удары нанесены ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу.
- Предварительно пострадавших нет, но в Белгороде начался пожар на инфраструктурном объекте.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Повторные ракетные удары нанесены ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу, предварительно, пострадавших нет, сообщил в канале на платформе "Макс" врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
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"Повторные ракетные удары нанесены ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, после данного обстрела пострадавших нет", — написал Шуваев
В Белгороде начался пожар на инфраструктурном объекте, на месте работают спасатели.
В отдельных районах Белгорода и ряде муниципалитетов фиксировались перебои в электро- и водоснабжении из-за повреждений энергетической инфраструктуры.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население армия последовательно бьет по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.