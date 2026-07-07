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В Белгородском округе при первом ракетном ударе погиб мирный житель - РИА Новости, 07.07.2026
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03:31 07.07.2026
В Белгородском округе при первом ракетном ударе погиб мирный житель

Шуваев: в Белгородской области при ударе ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородском округе в результате ракетного удара погиб мирный житель.
  • Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке ВСУ, три человека пострадали, были перебои в электро- и водоснабжении.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в Белгородском округе в результате первого ракетного удара ранее во вторник, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Шуваев ранее во вторник сообщил, что Белгород и Белгородский округ ночью подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. Три человека пострадали, в отдельных районах Белгорода и ряде муниципалитетов фиксировались перебои в электро- и водоснабжении из-за повреждений энергетической инфраструктуры.
"По уточненным данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара, к сожалению, погиб мирный житель. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это огромная и невосполнимая утрата для всех нас", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
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