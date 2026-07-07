На Солнце завершился один из сильнейших в году всплесков активности

Краткий пересказ от РИА ИИ Один из сильнейших всплесков солнечной активности в 2026 году завершился по «мягкому» сценарию.

Причиной роста активности стало формирование на Солнце двух крупных групп солнечных пятен — № 4478 и 4479.

Сейчас оба активных центра из-за вращения Солнца ушли на его обратную сторону и не имеют возможности влиять на Землю.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Один из сильнейших в 2026 году всплесков солнечной активности завершился, он прошел по "мягкому" сценарию, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Завершился один из самых сильных в текущем году всплесков солнечной активности, наблюдавшийся в конце июня — начале июля 2026 года", - говорится в сообщении в Telegram-канал лаборатории.

Причиной роста активности стало формирование на Солнце двух крупных групп солнечных пятен — № 4478 и 4479, первая из которых оказалась самой крупной в этом году и второй по размеру за последнее десятилетие, пояснили в Лаборатории

Отмечается, что за этот период на Солнце было зарегистрировано исключительно большое число вспышек - около 140. Однако всплеск прошел по "мягкому" сценарию, всего две вспышки получили максимальный балл Х, причем едва превзойдя его нижнюю границу. Кроме того, события на Солнце вызвали магнитную бурю (4 июля), которая стала второй по силе в этом году.

Сейчас оба активных центра из-за вращения Солнца ушли на его обратную сторону и не имеют возможности влиять на Землю . Теоретически они могут вернуться к Земле 20–21 июля, когда Солнце сделает половину оборота вокруг своей оси,

"Но шансов на это немного. В последние дни перед уходом в обеих областях уже наблюдались процессы быстрого распада. Скорее всего, через две недели к Земле вернутся только обломки", - добавили ученые.