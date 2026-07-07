ВСУ за сутки потеряли более 475 военных в зоне действия "Востока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Украинские войска за сутки потеряли более 475 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и девять автомобилей.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 475 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ивановка, Маломихайловка, Гавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области и Даниловка Запорожской области.
"Противник потерял более 475 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и девять автомобилей", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18