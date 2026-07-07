VK Fest в Санкт-Петербурге собрал 70 тысяч посетителей

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. За два дня на музыкальных сценах выступили 80 артистов: среди них t.A.T.u., МОТ, FEDUK, Лолита, Татьяна Куртукова, XOLIDAYBOY, Клава Кока, OG Buda, "Сироткин" и мартин. Ведущими Синей сцены стали Дима Масленников и Ида Галич.

"Санкт-Петербург каждый год встречает VK Fest с особым теплом. Для нас очень ценно видеть, как на фестиваль приходят семьями, как дети впервые открывают для себя VK Fest, а взрослые возвращаются к любимым артистам, встречам и эмоциям. Специально для них мы создали сразу три большие детские зоны: с цирком, театром, пенной вечеринкой, мастер-классами, иллюзионистами, горками и огромными батутами. В эти выходные в Парке 300-летия Санкт-Петербурга с нами были 70 тысяч гостей: петербуржцы и гости города, родители с детьми, поклонники музыки, спорта, технологий и творчества. Спасибо каждому за это настроение: именно зрители делают фестиваль таким живым, открытым и по-настоящему петербургским", — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.

В этом году на VK Fest отметили 12 семейных пар, чья история начиналась на первом фестивале в 2015 году. Перед событием они откликнулись на приглашение ВКонтакте, поделились архивными фото и получили билеты для себя и детей. Их наградили статусом "Семья VK Fest" и подарками с символикой фестиваля.

Хедлайнером первого дня фестиваля стала Лолита, а второго — секретный гость Ваня Дмитриенко. Он исполнил свои хиты и анонсировал шоу в Лужниках.

"Скажу от лица всей моей команды: для каждого артиста это мечта — выступить на VK Fest в качестве секретного гостя. Это значимое признание, и внутренне оно бесценно. Спасибо вам, что сегодня мы здесь", — обратился Ваня к гостям фестиваля.

Второй день фестиваля открыла Ольга Бузова. В этом году Ольга вышла на сцену, несмотря на недавнюю травму ноги. Она сохранила традицию и не пропустила ни одного VK Fest в родном Петербурге. Во время выступления к ней присоединился специальный гость — nkeeei. Он пришёл поддержать артистку и исполнить их совместный трек "Такой же".

На фестивале прошли десятки автограф‑сессий и встреч с инфлюенсерами. С гостями общались и фотографировались "Импровизаторы", ВЛАД А4, Дима Масленников, Клава Кока, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, ЯН ТОПЛЕС — всего более 40 блогеров и артистов.

Для семей с детьми работали интерактивные пространства с квестами, батутами, игровыми зонами, выступлениями фокусников, научными экспериментами, творческими занятиями для малышей и школьников. Родители могли отдохнуть с детьми в тихой зоне, поучаствовать в мастер-классах и сходить в цирк. Гостей ждали тематические площадки фильмов "Чебурашка 3" и "Последний богатырь. Колобок". Хитом зоны "Семья" стала пенная дискотека.

Особое внимание на фестивале уделили пляжной зоне на берегу Финского залива. Гости осваивали яхтинг и участвовали в регатах, катались на сапах, знакомились с сёрф‑культурой, играли в пляжный футбол, волейбол и теннис.

В экстрим‑парке более 150 райдеров из 30 городов участвовали в шоу и соревнованиях на скейтбордах, BMX, роликах и самокатах. Работали памп‑трек, скейт‑плаза и музей скейтбординга. Для гостей выступили чемпион мира по скейтбордингу Максим Круглов и один из самых популярных скейтеров планеты Максим Лаллав.

В зоне технологий гости попробовали себя в роли операторов лунохода и атомной станции, поучаствовали в научных квизах и чемпионате по пайке, создали мультфильмы, познакомились с первым российским серийным электромобилем Атом. В игровых зонах прошли кибертурниры по CS2 и Dota 2.

В культурной программе участвовали музеи, библиотеки, театры, университеты. СПбГУ представил маршрут по девяти своим музеям. Поисковый отряд "ЛизаАлерт" открыл иммерсивное пространство с театром на ходулях и лабиринтом отражений. В зоне косплея прошли дефиле для поклонников разных фандомов. Всего на фестивале работали более сотни развлекательных, творческих, спортивных и образовательных активностей.