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Клемонс стал игроком БК "Уралмаш" - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Баскетбол
 
18:50 07.07.2026
Клемонс стал игроком БК "Уралмаш"

Лучший бомбардир Бундеслиги Клемонс стал игроком БК "Уралмаш"

© AP Photo / John LocherБаскетболист Крис Клемонс
Баскетболист Крис Клемонс - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / John Locher
Баскетболист Крис Клемонс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крис Клемонс стал игроком екатеринбургского «Уралмаша».
  • Срок соглашения с Клемонсом рассчитан на сезон-2026/27.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американский защитник Крис Клемонс стал игроком екатеринбургского "Уралмаша", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Срок соглашения с Клемонсом рассчитан на сезон-2026/27. В прошедшем сезоне американец выступал за немецкий "Ольденбург", где стал самым результативным игроком Бундеслиги. Его средняя статистика - 18,5 очка, 2,9 подбора и 4,2 передачи.
Клемонсу 28 лет. Ранее он выступал в Национальной баскетбольной лиги (НБА) за "Хьюстон Рокетс", где провел 33 матча, а также представлял ряд клубов, включая китайский "Синьцзян" и французский "Нанси".
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БаскетболСпортКрис КлемонсУралмашЕдиная лига ВТБ
 
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