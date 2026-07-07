Гросси: опыт работы по Украине помог бы ООН выстроить диалог с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси претендует на пост генсека ООН.
- Гросси заявил, что его опыт работы по Украине помог бы ему выстроить диалог ООН с Россией.
- По словам Гросси, он хорошо знаком с ситуацией в Украине и позицией России.
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсека ООН, заявил РИА Новости, что его опыт работы по Украине помог бы ему выстроить диалог Организации с Россией.
"Думаю, то, чему я научился в ходе этого конфликта, очень помогло бы ООН - и, надеюсь, хотя я не могу утверждать, что так и будет, самим воюющим сторонам тоже. Потому что я знаю это место. Я был там много, много раз", - сказал он.
Собеседник агентства добавил, что он знает, что поставлено на карту, знает ситуацию в стране и позиции России на разных уровнях, а также позиции Украины.
"Поэтому мое впечатление - или мое намерение - заключалось бы в том, чтобы попытаться быть полезным. В то же время нельзя навязывать себя в решении той или иной проблемы. Но я уверен: с учетом того, чему мы научились, разговор был бы другим. Прежде всего, такой разговор вообще бы состоялся", - заключил он.
Гросси оценил генсеков ООН
5 июля, 11:18