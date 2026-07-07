Гросси: опыт работы по Украине помог бы ООН выстроить диалог с Россией

"Поэтому мое впечатление - или мое намерение - заключалось бы в том, чтобы попытаться быть полезным. В то же время нельзя навязывать себя в решении той или иной проблемы. Но я уверен: с учетом того, чему мы научились, разговор был бы другим. Прежде всего, такой разговор вообще бы состоялся", - заключил он.