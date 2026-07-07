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Киев признали непригодным для жизни - РИА Новости, 07.07.2026
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02:53 07.07.2026
Киев признали непригодным для жизни

Economist: Киев попал в список наименее пригодных для жизни городов

© REUTERS / Viacheslav RatynskyiДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
Дым в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев занял 166-е место из 173 возможных в рейтинге пригодности городов для жизни, составленном британским журналом Economist.
  • Лучшим городом для проживания второй год подряд стал Копенгаген.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Киев попал в десятку наименее пригодных для жизни городов мира в рейтинге, составленном британским журналом Economist.
Киев занял 166-е место из 173 возможных, оказавшись ниже даже таких городов, как столица Зимбабве Хараре. Лучшим городом для проживания второй год подряд стал Копенгаген. В 2025 году Киев оказался на 165-м месте. Замкнули список Дамаск, Триполи и Дакка.
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Рейтинг оценивает города по пяти категориям: здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность.
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