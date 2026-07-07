Киев признали непригодным для жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев занял 166-е место из 173 возможных в рейтинге пригодности городов для жизни, составленном британским журналом Economist.
- Лучшим городом для проживания второй год подряд стал Копенгаген.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Киев попал в десятку наименее пригодных для жизни городов мира в рейтинге, составленном британским журналом Economist.
Рейтинг оценивает города по пяти категориям: здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность.
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