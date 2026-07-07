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Синнер вышел в полуфинал Уимблдона - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Теннис
 
17:56 07.07.2026 (обновлено: 17:58 07.07.2026)
Синнер вышел в полуфинал Уимблдона

Первая ракетка мира Синнер обыграл Штруффа и вышел в полуфинал Уимблдона

© Соцсети спортсменаЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Соцсети спортсмена
Янник Синнер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Янник Синнер обыграл Ян-Леннарда Штруффа в четвертьфинале Уимблдона со счетом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.
  • В полуфинале Синнер встретится с победителем матча между Феликсом Оже-Альяссимом и Новаком Джоковичем.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл Ян-Леннарда Штруффа в четвертьфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой Синнера над Штруффом со счетом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут.
В полуфинале действующий обладатель титула Уимблдона встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (3-й номер посева) и сербом Новаком Джоковичем (7).
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Wimbledon ATP
07 июля 2026 • начало в 15:05
Завершен
Янник Синнер
3 : 07:57:66:3
Ян-Леннард Штруфф
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