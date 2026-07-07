Синнер вышел в полуфинал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Янник Синнер обыграл Ян-Леннарда Штруффа в четвертьфинале Уимблдона со счетом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.
- В полуфинале Синнер встретится с победителем матча между Феликсом Оже-Альяссимом и Новаком Джоковичем.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл Ян-Леннарда Штруффа в четвертьфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой Синнера над Штруффом со счетом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут.
В полуфинале действующий обладатель титула Уимблдона встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (3-й номер посева) и сербом Новаком Джоковичем (7).
Wimbledon ATP
07 июля 2026 • начало в 15:05
Завершен