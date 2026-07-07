Костя Цзю обвинил бизнесмена Козьякова в хищении

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве возбуждено уголовное дело по заявлению Константина Цзю о хищении у него 7 миллионов рублей бизнесменом Игорем Козьяковым.

Суд в 2022 году обязал Козьякова выплатить Цзю 13,4 миллиона рублей, но позже предприниматель добился встречного решения о взыскании со спортсмена более 2 миллионов рублей за пользование услугами центра.

Арбитражный суд в апреле 2026 года ввел в отношении ООО «ИК-Концерн» конкурсное производство, а в отношении Козьякова — реструктуризацию долгов, и в мае ООО «ИК-Концерн» было признано банкротом.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Уголовное дело по заявлению экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю о хищении у него 7 миллионов рублей бизнесменом Игорем Козьяковым возбуждено в Москве, сообщила РИА Новости адвокат Козьякова Ольга Карлова.

По словам защитника, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) возбуждено в ноябре 2025 года - по версии спортсмена, в 2018–2019 годах он одолжил учредителю ООО "ИК-Концерн" (детский центр "Катюша") Козьякову деньги на развитие бизнеса, однако долг ему так и не вернули.

Как сообщила Карлова, займы были оформлены официально, часть средств — около 1,75 миллиона рублей — возвращена, а споры уже рассматривались в суде в Москве. В 2022 году суд обязал Козьякова выплатить Цзю 13,4 миллиона рублей, позже предприниматель добился встречного решения о взыскании со спортсмена более 2 миллионов рублей за пользование услугами центра. По словам адвоката, с учетом этих сумм основной долг погашен на 4,247 миллиона рублей.

Карлова отметила, что Козьяков предлагал Цзю мировое соглашение с разовой выплатой еще 4 миллионов рублей, но тот отказался и инициировал банкротство как бизнесмена, так и его фирмы. Арбитражный суд, по словам адвоката, в апреле 2026 года ввел в отношении ООО "ИК-Концерн" конкурсное производство, а в отношении Козьякова — реструктуризацию долгов.

Как следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, ООО "ИК-Концерн" в мае признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.