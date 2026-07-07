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Тренер сборной Португалии прокомментировал поражение от Испании - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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01:22 07.07.2026
Тренер сборной Португалии прокомментировал поражение от Испании

Тренер сборной Португалии назвал матч против Испании поводом для гордости

© Фото : Социальные сети сборной Португалии по футболуРоберто Мартинес
Роберто Мартинес - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Социальные сети сборной Португалии по футболу
Роберто Мартинес. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес назвал проигранный матч 1/8 финала чемпионата мира против испанцев поводом для гордости и лучшей игрой своей команды на турнире.
В понедельник сборная Португалии проиграла команде Испании (0:1) и покинула мировое первенство в США, Канаде и Мексике.
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"Главное, что мы можем очень гордиться собой. Футболисты играли с душой. Думаю, это был наш лучший матч на чемпионате мира. Мяч попал в перекладину, не залетел в ворота, это и создает разницу в очень равной игре. Игроки заслужили дополнительное время. Но это повод для гордости. Это футбол, и мы должны принять поражение", - приводит слова Мартинеса A Bola.
"Мы очень хорошо оборонялись и были очень агрессивны без мяча. Мы играли против фаворита, и наша игра была равна. Нам немного не хватило удачи в завершающей стадии атаки, чтобы воспользоваться своими возможностями. Но в целом это был матч, который мог закончиться как угодно. И очень равный матч, как и финал Лиги наций. Мы заслужили дополнительное время", - добавил испанец.
В мае Мартинес заявлял, что верит в нумерологию, и что число 6 может принести команде удачу на чемпионате мира. По итогу сборная Португалии проиграла 6 июля, а автор победного гола Микель Мерино выступает за сборную Испании под шестым номером.
В 1/8 финала испанцы сыграют с победителем матча США - Бельгия, который начнется в 03:00 мск. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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