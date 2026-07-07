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Трамп предупредил Европу о риске исчезновения из-за ошибочной политики - РИА Новости, 07.07.2026
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17:25 07.07.2026
Трамп предупредил Европу о риске исчезновения из-за ошибочной политики

Трамп: странам Европы следует быть осторожнее в вопросах миграции и энергетики

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп предупредил Европу о возможных последствиях, если она не будет осторожнее в вопросах миграции и энергетики.
  • По его мнению, Европа за последние 20 лет сильно изменилась и должна быть более внимательной к своей миграционной политике и энергетическому курсу.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил Европу, что ее "больше не будет", если она не будет осторожнее в вопросах миграции и энергетики.
"Им лучше быть осторожными в вопросах миграции и энергетики. Если они не будут осторожны с этими двумя вещами, Европы больше не будет", - сказал Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Американский лидер добавил, что Европа за последние 20 лет стала "совсем другим местом".
Трамп регулярно критикует европейские власти за миграционную политику, а также заявляет, что их подход к вопросам энергетики наносит ущерб региону.
Президент США Дональд Трамп во время официальной церемонии приветствия в Анкаре. 7 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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