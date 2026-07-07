Трамп предупредил Европу о риске исчезновения из-за ошибочной политики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп предупредил Европу о возможных последствиях, если она не будет осторожнее в вопросах миграции и энергетики.
- По его мнению, Европа за последние 20 лет сильно изменилась и должна быть более внимательной к своей миграционной политике и энергетическому курсу.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил Европу, что ее "больше не будет", если она не будет осторожнее в вопросах миграции и энергетики.
Американский лидер добавил, что Европа за последние 20 лет стала "совсем другим местом".
Трамп регулярно критикует европейские власти за миграционную политику, а также заявляет, что их подход к вопросам энергетики наносит ущерб региону.