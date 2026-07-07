Трамп не видит проблем с наличием у Турции С-400 в контексте продажи F-35.

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его ничто не беспокоит наличием у Турции российских комплексов С-400 в контексте возможной сделки по F-35, и высоко оценил текущее состояние двусторонних отношений.

"Сейчас меня ничто не беспокоит в связи с Турцией. Отношения с Турцией на данный момент, вероятно, лучше, чем когда-либо", - сказал Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, отвечая на вопрос о том, беспокоит ли его наличие у Турции российских комплексов в контексте сделки по истребителям.