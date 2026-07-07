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Трамп не видит проблем с наличием у Турции С-400 в контексте продажи F-35 - РИА Новости, 07.07.2026
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17:13 07.07.2026

Трамп не видит проблем с наличием у Турции С-400 в контексте продажи F-35

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп не видит проблем с наличием у Турции С-400 в контексте продажи F-35.
  • Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400, после чего США ввели против Анкары санкции.
  • Трамп подчеркнул, что двусторонние связи с Турцией сейчас находятся на самом высоком уровне.
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его ничто не беспокоит наличием у Турции российских комплексов С-400 в контексте возможной сделки по F-35, и высоко оценил текущее состояние двусторонних отношений.
Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Впоследствии США ввели против Анкары санкции в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Во вторник Трамп, комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение.
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"Сейчас меня ничто не беспокоит в связи с Турцией. Отношения с Турцией на данный момент, вероятно, лучше, чем когда-либо", - сказал Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, отвечая на вопрос о том, беспокоит ли его наличие у Турции российских комплексов в контексте сделки по истребителям.
Трамп также подчеркнул, что двусторонние связи с Турцией сейчас находятся на самом высоком уровне, в том числе по сравнению с периодом его первого президентского срока.
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В миреТурцияСШААнкара (провинция)Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганF-35С-400 «Триумф»
 
 
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