США не обязаны обеспечивать безопасность в Европе, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе.
- По его словам, США могут вывести всех своих солдат из Европы.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и может вывести оттуда всех своих солдат.
"Нам не нужно тратить никаких денег, мы могли бы вывести всех наших солдат из Европы", - сказал он журналистам в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.