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США не обязаны обеспечивать безопасность в Европе, заявил Трамп - РИА Новости, 07.07.2026
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16:14 07.07.2026 (обновлено: 16:41 07.07.2026)
США не обязаны обеспечивать безопасность в Европе, заявил Трамп

Трамп: США не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент США Дональд Трамп во время официальной церемонии приветствия в Анкаре. 7 июля 2026
Президент США Дональд Трамп во время официальной церемонии приветствия в Анкаре. 7 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Президент США Дональд Трамп во время официальной церемонии приветствия в Анкаре. 7 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе.
  • По его словам, США могут вывести всех своих солдат из Европы.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и может вывести оттуда всех своих солдат.
"Нам не нужно тратить никаких денег, мы могли бы вывести всех наших солдат из Европы", - сказал он журналистам в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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