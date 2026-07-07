США снимут санкции с Турции, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре

© REUTERS / Dogukan Keskinkilic Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ США снимут санкции против Турции, поскольку не хотят применять такие меры в отношении друзей, заявил Трамп.

По его словам, он не видит проблем с наличием у Анкары российских ЗРК С-400 на фоне возможной сделки по истребителям F-35.

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. США снимут санкции против Турции, поскольку не хотят применять такие меры в отношении друзей, заявил американский президент Дональд Трамп.

В 2017 году Анкара приобрела четыре дивизиона российских ЗРК С-400. Вашингтон потребовал отказаться от них в пользу американских комплексов Patriot, однако Турция свое решение не поменяла. Соединенные Штаты в ответ исключили ее из программы поставок истребителей F-35, а затем ввели ограничительные меры в рамках закона CAATSA.

"Меня ничто не беспокоит в связи с Турцией. Отношения с ней сейчас, вероятно, лучше, чем когда-либо", — сказал глава Белого дома на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом.