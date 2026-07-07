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США снимут санкции с Турции, заявил Трамп - РИА Новости, 07.07.2026
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16:12 07.07.2026 (обновлено: 18:05 07.07.2026)
США снимут санкции с Турции, заявил Трамп

Трамп заявил, что США снимут санкции против Турции

© REUTERS / Dogukan KeskinkilicПрезидент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре
Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Dogukan Keskinkilic
Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США снимут санкции против Турции, поскольку не хотят применять такие меры в отношении друзей, заявил Трамп.
  • По его словам, он не видит проблем с наличием у Анкары российских ЗРК С-400 на фоне возможной сделки по истребителям F-35.
ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. США снимут санкции против Турции, поскольку не хотят применять такие меры в отношении друзей, заявил американский президент Дональд Трамп.
В 2017 году Анкара приобрела четыре дивизиона российских ЗРК С-400. Вашингтон потребовал отказаться от них в пользу американских комплексов Patriot, однако Турция свое решение не поменяла. Соединенные Штаты в ответ исключили ее из программы поставок истребителей F-35, а затем ввели ограничительные меры в рамках закона CAATSA.
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"Меня ничто не беспокоит в связи с Турцией. Отношения с ней сейчас, вероятно, лучше, чем когда-либо", — сказал глава Белого дома на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Последний заявил, что переговоры по программе F-35 продолжаются в рамках ранее достигнутых договоренностей. По его словам, Штаты уже пообещали поставить республике пять самолетов.
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В миреТурцияСШАДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганС-400 «Триумф»F-35
 
 
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