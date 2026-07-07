Трамп заявил, что был разочарован НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп признался, что испытывает разочарование в НАТО.
- Трамп мог бы пропустить саммит альянса, если бы тот проходил не в Турции.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что испытывает разочарование в НАТО и мог бы пропустить саммит альянса, если бы тот проходил не в Турции.
"Я был очень разочарован в НАТО, и, честно говоря, если бы он (саммит - ред.) проходил не в Турции, где мой друг (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) является очень сильным лидером, очень сильным человеком, вполне возможно, что я бы его не посетил", - сказал Трамп во время встречи с турецким лидером в Анкаре.