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Трамп заявил, что был разочарован НАТО - РИА Новости, 07.07.2026
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15:54 07.07.2026 (обновлено: 16:02 07.07.2026)
Трамп заявил, что был разочарован НАТО

Трамп заявил, что мог бы пропустить саммит НАТО, если бы он проходил не в Турции

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп признался, что испытывает разочарование в НАТО.
  • Трамп мог бы пропустить саммит альянса, если бы тот проходил не в Турции.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что испытывает разочарование в НАТО и мог бы пропустить саммит альянса, если бы тот проходил не в Турции.
"Я был очень разочарован в НАТО, и, честно говоря, если бы он (саммит - ред.) проходил не в Турции, где мой друг (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) является очень сильным лидером, очень сильным человеком, вполне возможно, что я бы его не посетил", - сказал Трамп во время встречи с турецким лидером в Анкаре.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
СМИ: Запад впал в панику из-за состояния Трампа перед саммитом НАТО
Вчера, 12:29
 
В миреТурцияНАТОСаммит НАТОДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганАнкара (провинция)США
 
 
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