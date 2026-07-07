Рейтинг@Mail.ru
"Посмотрим": Трамп о возможности дальнейшего сокращения войск США в Европе - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 07.07.2026 (обновлено: 15:59 07.07.2026)
"Посмотрим": Трамп о возможности дальнейшего сокращения войск США в Европе

Трамп не исключил дальнейшего сокращения военного присутствия США в Европе

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил о возможности дальнейшего сокращения американского военного присутствия в Европе.
  • Вопрос о выводе военных обсуждался в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Вашингтон будет оценивать возможность дальнейшего сокращения американского военного присутствия в Европе, заявил президент США Дональд Трамп.
"Посмотрим", - сказал он журналистам в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ответ на вопрос о том, планирует ли он вывести больше военных США из региона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
СМИ: Трамп хотел послать сигнал НАТО, сократив треть войск США в Европе
Вчера, 11:10
 
В миреДональд ТрампВашингтон (штат)ЕвропаРеджеп Тайип ЭрдоганСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала