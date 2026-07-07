"Посмотрим": Трамп о возможности дальнейшего сокращения войск США в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил о возможности дальнейшего сокращения американского военного присутствия в Европе.
- Вопрос о выводе военных обсуждался в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Вашингтон будет оценивать возможность дальнейшего сокращения американского военного присутствия в Европе, заявил президент США Дональд Трамп.
"Посмотрим", - сказал он журналистам в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ответ на вопрос о том, планирует ли он вывести больше военных США из региона.