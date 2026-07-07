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Трамп ответил на вопрос о возможности поставок Турции истребителей F-35 - РИА Новости, 07.07.2026
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15:49 07.07.2026 (обновлено: 16:01 07.07.2026)
Трамп ответил на вопрос о возможности поставок Турции истребителей F-35

Трамп заявил, что США еще предстоит принять решение о передаче Турции F-35

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону еще предстоит принять решение о передаче Турции истребителей F-35.
  • Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
  • Турецкие власти стремятся добиться снятия ограничений и возвращения страны в программу F-35.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение.
"Это решение, которое нам еще предстоит принять... Это (поставка F-35 Турции – ред.), безусловно, то, что мы могли бы рассмотреть… это определенно то, что мы рассмотрим", - сказал Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Впоследствии США ввели против Анкары санкции в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В последние месяцы турецкие власти неоднократно заявляли о стремлении добиться снятия ограничений и возвращения страны в программу F-35, однако окончательное решение зависит от США и остальных участников консорциума.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Трамп рассказал, что хочет обсудить на встрече с Эрдоганом
Вчера, 15:49
 
ТурцияСШАВ миреАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампF-35С-400 «Триумф»
 
 
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