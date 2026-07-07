Трамп ответил на вопрос о возможности поставок Турции истребителей F-35

Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Впоследствии США ввели против Анкары санкции в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В последние месяцы турецкие власти неоднократно заявляли о стремлении добиться снятия ограничений и возвращения страны в программу F-35, однако окончательное решение зависит от США и остальных участников консорциума.