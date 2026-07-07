Рейтинг@Mail.ru
Трамп заговорил на турецком перед почетным караулом в Анкаре - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 07.07.2026 (обновлено: 15:15 07.07.2026)
Трамп заговорил на турецком перед почетным караулом в Анкаре

Трамп поприветствовал на турецком почетный караул в Анкаре

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп во время церемонии встречи в Анкаре. 7 июля 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп во время церемонии встречи в Анкаре. 7 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп во время церемонии встречи в Анкаре. 7 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп поприветствовал почетный военный караул в Анкаре на турецком языке.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник на турецком поприветствовал почетный военный караул, встречавший его в ходе визита в Анкару, следует из трансляции прибытия американского лидера в столицу Турции.
"Здравствуйте, солдаты! (тур. Merhaba asker!)" - сказал Трамп военным ну турецком языке, к рядам которых его проводил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
На 15.00 мск у президентов запланированы переговоры в президентском комплексе. Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения Турции и США, вопросы региональной безопасности, ситуацию на Украине, а также повестку проходящего в Анкаре саммита НАТО.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
СМИ рассказали о дерзком ходе Зеленского перед встречей с Трампом в Анкаре
Вчера, 13:30
 
В миреАнкара (провинция)Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОСШАТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала