Трамп заговорил на турецком перед почетным караулом в Анкаре

ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник на турецком поприветствовал почетный военный караул, встречавший его в ходе визита в Анкару, следует из трансляции прибытия американского лидера в столицу Турции.

На 15.00 мск у президентов запланированы переговоры в президентском комплексе. Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения Турции и США, вопросы региональной безопасности, ситуацию на Украине, а также повестку проходящего в Анкаре саммита НАТО.