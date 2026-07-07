Самолет Трампа приземлился в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Анкаре.
- Переговоры Дональда Трампа с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ожидаются в резиденции президента Турции в 15:00 мск.
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в турецкой столице – Анкаре, он проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил гостелеканал TRT Haber.
"В эти минуты самолет президента США приземлился в Анкаре", - говорится в сообщении.
По данным гостелеканала, переговоры лидеров ожидаются в 15.00 мск в резиденции президента Турции.