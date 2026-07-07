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Самолет Трампа приземлился в Анкаре - РИА Новости, 07.07.2026
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13:45 07.07.2026 (обновлено: 14:07 07.07.2026)
Самолет Трампа приземлился в Анкаре

TRT Haber: самолет Трампа приземлился в Анкаре

© REUTERS / Jonathan ErnstСамолет президента США в аэропорту Анкары, Турция
Самолет президента США в аэропорту Анкары, Турция - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Самолет президента США в аэропорту Анкары, Турция
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Анкаре.
  • Переговоры Дональда Трампа с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ожидаются в резиденции президента Турции в 15:00 мск.
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в турецкой столице – Анкаре, он проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил гостелеканал TRT Haber.
"В эти минуты самолет президента США приземлился в Анкаре", - говорится в сообщении.
По данным гостелеканала, переговоры лидеров ожидаются в 15.00 мск в резиденции президента Турции.
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