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Новая конституция Казахстана позволяет Токаеву переизбраться на пост - РИА Новости, 07.07.2026
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12:19 07.07.2026 (обновлено: 16:32 07.07.2026)
Новая конституция Казахстана позволяет Токаеву переизбраться на пост

Новая конституция позволит Токаеву переизбраться на пост президента Казахстана

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Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новая конституция Казахстана, вступившая в силу 1 июля, не препятствует президенту Касыму-Жомарту Токаеву вновь баллотироваться на этот пост.
  • Конституционный суд Казахстана разъяснил, что лица, занимающие должности в соответствии с конституцией 1995 года, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу конституции 2026 года.
  • Согласно конституционным изменениям, принятым осенью 2022 года, президент Казахстана может занимать должность только один семилетний срок, и срок полномочий Токаева рассчитан до осени 2029 года.
АЛМА-АТА, 7 июл - РИА Новости. Положения новой конституции Казахстана не препятствуют президенту республики Касыму-Жомарту Токаеву вновь баллотироваться на этот пост, следует из постановления Конституционного суда республики об официальном толковании конституционных норм.
В Казахстане 1 июля вступила в силу новая конституция, одобренная в марте на республиканском референдуме и закрепляющая новую систему государственного устройства, включая переход к однопалатному парламенту.
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"Лица, которые в соответствии с конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу конституции 2026 года", - говорится в тексте постановления суда.
Суд разъяснил, что нормы основного закона Казахстана 2026 года не препятствуют лицам, занимавшим соответствующие посты по конституции 1995 года, вновь быть избранными или назначенными на эти должности.
Ранее глава государства заявлял, что очередные выборы президента Казахстана состоятся в 2029 году в соответствии с действующей конституцией.
После конституционных изменений, принятых осенью 2022 года, президент Казахстана может занимать должность только один семилетний срок. Срок полномочий Токаева рассчитан до осени 2029 года.
Нынешняя конституция стала третьей в истории независимого Казахстана. Первая была принята в 1993 году, вторая - в 1995 году. В нее в последующие годы неоднократно вносились изменения через парламент, а в 2022 году часть поправок была вынесена на референдум.
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