Зверев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Зверев вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.
- В матче четвертого круга Зверев победил Иржи Легечку со счетом 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6).
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче четвертого круга, который был доигран во вторник, Зверев (2-й номер посева) нанес поражение чеху Иржи Легечке (13) со счетом 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6).
Следующим соперником 29-летнего Зверева, который впервые в карьере добрался до четвертьфинала Уимблдона, станет американец Тэйлор Фриц (6).
Wimbledon ATP
07 июля 2026 • начало в 17:50
Завершен
1 : 34:65:76:36:7