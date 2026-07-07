Суд признал брачный договор основателя "Телеспорта" незаконным

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Московской области признал незаконным брачный договор Петра Макаренко, основателя и бывшего владельца АО «Телеспорт груп».

Суд признал брачный договор недействительным и восстановил режим совместной собственности супругов на имущество и имущественные обязательства, возникшие в период брака.

Арбитражный суд Московской области признал Макаренко банкротом и открыл процедуру реализации его имущества, долги бизнесмена оценивались почти в 2,4 миллиарда рублей.

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области признал незаконным брачный договор основателя и бывшего владельца и руководителя АО "Телеспорт груп", одной из крупнейших структур на рынке спортивных прав в России, Петра Макаренко, по которому его общее с бывшей женой имущество было передано последней, следует из материалов, изученных РИА Новости.

Договор Макаренко и Анна Лазеба заключили в апреле 2024 года. Они договорились, что "любое движимое и недвижимое имущество, уже приобретенное ранее супругами и которое будет приобретено, во время брака и в случае его расторжения является собственностью того из супругов, на имя которого оно зарегистрировано".

Через две недели после заключения брачного договора Лазеба продала оформленный на нее во время брака земельный участок в Одинцовском районе Подмосковья, а через месяц – автомобиль Porsche Cayenne.

Суд, рассмотрев в деле о банкротстве Макаренко заявление его финансового управляющего Александра Шкарупина, согласился, что заключение договора в период, когда у бизнесмена уже имелись признаки несостоятельности, было направлено на причинение вреда его кредиторам.

Суд признал брачный договор недействительным и применил последствия недействительности в виде восстановления режима совместной собственности супругов в отношении имущества и имущественных обязательств, возникших в период брака.

Арбитражный суд Московской области в октябре 2025 года признал Макаренко банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Его долги тогда оценивались почти в 2,4 миллиарда рублей. Впоследствии суд признал обоснованным еще ряд требований кредиторов к бизнесмену. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел ранее по заявлению АО "Телеспорт груп".