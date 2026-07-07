Суд приговорил дагестанку к шести годам тюрьмы за помощь террористам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Дагестана Х. Р. Салаватова приговорена к шести годам лишения свободы за работу на террористов в Сирии.
- Она добровольно вступила в незаконное вооруженное формирование в Сирии в 2016 году и выполняла хозяйственно-обеспечивающие функции до ноября 2025 года.
- Отбывание наказания осужденной отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.
МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Жительница Дагестана, около 9 лет работавшая на террористов в Сирии, приговорена к шести годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ России по республике.
"Хасавюртовский районный суд… признал Салаватову Х.Р. виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК России (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства…), и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Установлено, что в 2016 году Салаватова, находясь в Сирии, добровольно вступила в незаконное вооруженное формирование, входящее в структуру международной террористической организации. До ноября 2025 года она выполняла в составе формирования хозяйственно-обеспечивающие функции.
Суд отсрочил осужденной отбывание наказания до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.