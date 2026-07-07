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Главный тренер сборной США признал превосходство бельгийцев - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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05:53 07.07.2026
Главный тренер сборной США признал превосходство бельгийцев

Тренер сборной США Почеттино признал превосходство Бельгии в матче ЧМ

© Фото : Fotosports/Photoshot/REPORTERМаурисио Почеттино
Маурисио Почеттино - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Fotosports/Photoshot/REPORTER
Маурисио Почеттино. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер мужской сборной США по футболу Маурисио Почеттино признал превосходство команды Бельгии, которая разгромила американцев в 1/8 финала чемпионата мира, не забив за весь турнир только в матче с Ираном.
"Это было по-настоящему сложно с самого начала. Они были лучше нас", - сказал Почеттино журналистам после игры.
Он подчеркнул, что не ищет оправданий, считая, что сборная США не показала свою обычную игру.
Американские футболисты проиграли бельгийцам 1:4.
На турнире европейская сборная не забила только в одном матче группового этапа против Ирана, который закончился вничью. Главный тренер команды исламской республики Амир Галенои после той игры назвал результат отличным достижением с учетом условий, в которые была поставлена его команда. Власти США ограничивали иранских футболистов во времени пребывания в стране, вынуждая прилетать из базы в Мексике накануне матчей и улетать сразу после. На вопрос РИА Новости Галенои заявил, что сборная Ирана хотела бы сыграть с американской и победить. Футболистам исламской республики, занявшим третье место в группе, не хватило очков, чтобы выйти в плей-офф.
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ФутболСпортСШАИранБельгияМаурисио ПочеттиноЧМ по футболу 2026
 
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