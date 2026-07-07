Барбоза: Сперцян не добьется спортивных результатов в Саудовской Аравии

Во вторник стало известно, что Сперцян подписал контракт с саудовским "Аль-Ахли". Срок соглашения не раскрывается. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Краснодар" согласовал переход Сперцяна в "Аль-Ахли" за 25 миллионов долларов.

"В Саудовской Аравии футболисты играют, чтобы заработать деньги. То есть со спортивной точки зрения Сперцян вряд ли добьется каких-либо результатов. Саудовская Аравия очень ограниченный чемпионат. Для игроков, которые хотят играть на высоком уровне, участвовать в хороших соревнованиях, это не лучшее место. Тем более Сперцян имел возможность играть в более интересном чемпионате, потому что он талантливый игрок", - сказал Барбоза РИА Новости.