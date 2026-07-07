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Барбоза: Сперцян не добьется спортивных результатов в Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Барбоза: Сперцян не добьется спортивных результатов в Саудовской Аравии

Барбоза: Сперцян не добьется спортивных результатов в "Аль-Ахли"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЭдуард Сперцян
Эдуард Сперцян - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Эдуард Сперцян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эдуард Сперцян подписал контракт с саудовским «Аль-Ахли».
  • Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что в «Аль-Ахли» Сперцян не сможет добиться серьезных спортивных результатов.
  • По мнению Барбозы, решающим фактором при выборе нового клуба для Сперцяна стал хороший финансовый контракт.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Армянский полузащитник Эдуард Сперцян не сможет добиться серьезных спортивных результатов в саудовском "Аль-Ахли", считает футбольный агент Паулу Барбоза.
Во вторник стало известно, что Сперцян подписал контракт с саудовским "Аль-Ахли". Срок соглашения не раскрывается. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Краснодар" согласовал переход Сперцяна в "Аль-Ахли" за 25 миллионов долларов.
"В Саудовской Аравии футболисты играют, чтобы заработать деньги. То есть со спортивной точки зрения Сперцян вряд ли добьется каких-либо результатов. Саудовская Аравия очень ограниченный чемпионат. Для игроков, которые хотят играть на высоком уровне, участвовать в хороших соревнованиях, это не лучшее место. Тем более Сперцян имел возможность играть в более интересном чемпионате, потому что он талантливый игрок", - сказал Барбоза РИА Новости.
"Тем не менее сейчас он, вероятно, получил хороший с финансовой точки зрения контракт. Думаю, это сыграло решающую роль в выборе нового клуба", - добавил он.
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