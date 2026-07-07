Краткий пересказ от РИА ИИ
- МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что снятие санкций МОК с российских спортсменов — «торжество здравого смысла».
- Леонид Слуцкий отметил, что спорт должен оставаться вне политики, и выразил надежду на дальнейшие решения по возвращению права российским атлетам выступать под флагом и стоять на пьедестале под звуки гимна РФ.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Снятие санкций МОК с российских спортсменов - торжество здравого смысла, а решение о временном восстановлении членства ОКР наконец выдержано в конструктивном русле, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Снятие санкций МОК с российских спортсменов - торжество здравого смысла. Решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России, несмотря на оговорки, наконец выдержано в конструктивном русле", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что спорт должен оставаться вне политики, а сами спортсмены не могут быть заложниками агрессивных фобий западных элит.
"Ждем также решений по возвращению права наших атлетам выступать под флагом и стоять на пьедестале под звуки гимна РФ. Нюансы остаются. Но в глобальном плане, это, конечно, прорыв российской спортивной дипломатии", - добавил политик.