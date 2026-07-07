Краткий пересказ от РИА ИИ МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что снятие санкций МОК с российских спортсменов — «торжество здравого смысла».

Леонид Слуцкий отметил, что спорт должен оставаться вне политики, и выразил надежду на дальнейшие решения по возвращению права российским атлетам выступать под флагом и стоять на пьедестале под звуки гимна РФ.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Снятие санкций МОК с российских спортсменов - торжество здравого смысла, а решение о временном восстановлении членства ОКР наконец выдержано в конструктивном русле, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

"Снятие санкций МОК с российских спортсменов - торжество здравого смысла. Решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России , несмотря на оговорки, наконец выдержано в конструктивном русле", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что спорт должен оставаться вне политики, а сами спортсмены не могут быть заложниками агрессивных фобий западных элит.