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Слуцкий прокомментировал снятие санкций МОК с россиян - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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22:05 07.07.2026 (обновлено: 22:31 07.07.2026)
Слуцкий прокомментировал снятие санкций МОК с россиян

Слуцкий назвал снятие санкций МОК с россиян торжеством здравого смысла

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что снятие санкций МОК с российских спортсменов — «торжество здравого смысла».
  • Леонид Слуцкий отметил, что спорт должен оставаться вне политики, и выразил надежду на дальнейшие решения по возвращению права российским атлетам выступать под флагом и стоять на пьедестале под звуки гимна РФ.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Снятие санкций МОК с российских спортсменов - торжество здравого смысла, а решение о временном восстановлении членства ОКР наконец выдержано в конструктивном русле, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Снятие санкций МОК с российских спортсменов - торжество здравого смысла. Решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России, несмотря на оговорки, наконец выдержано в конструктивном русле", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что спорт должен оставаться вне политики, а сами спортсмены не могут быть заложниками агрессивных фобий западных элит.
"Ждем также решений по возвращению права наших атлетам выступать под флагом и стоять на пьедестале под звуки гимна РФ. Нюансы остаются. Но в глобальном плане, это, конечно, прорыв российской спортивной дипломатии", - добавил политик.
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СпортЛеонид Слуцкий (политик)Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Госдума РФ
 
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