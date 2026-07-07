Угрозы отелю Макрона в Дамаске из-за бомб не было, заявили в МВД Сирии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дамаске произошли два взрыва во время визита президента Франции Эммануэля Макрона.
- Пострадали не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских.
- Взрывы произошли за пределами периметра безопасности и не представляли угрозы для отеля и программы визита Макрона, заявило МВД Сирии.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Непосредственная угроза программе визита французского президента Эммануэля Макрона в Дамаск и отелю, в котором он остановился, из-за произошедших там взрывов отсутствовала, заявило министерство внутренних дел Сирии.
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"Подчеркиваем, что взрывы произошли за пределами периметра безопасности, установленного вокруг отеля французского президента. Взрывы никоим образом не представляли непосредственной угрозы отелю или программе визита", - сообщило МВД госагентству SANA.
Визит Макрона продолжается в обычном режиме, отметило МВД.
По данным ведомства, одна бомба была установлена в припаркованном автомобиле, вторая – в мусорном контейнере. Следователи выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают личности подозреваемых, отметило министерство.
Макрона не было в отеле в Дамаске, где он остановился в ходе своего визита, когда там неподалеку произошли взрывы, сообщило ранее во вторник издание Paris Match со ссылкой на источники.
Макрон прибыл в Дамаск в понедельник вечером, это первый визит президента Франции в САР с 2008 года. Макрон стал первым лидером страны ЕС, который посещает Сирию после смены власти там - до него страну посещали лишь глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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