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Угрозы отелю Макрона в Дамаске из-за бомб не было, заявили в МВД Сирии - РИА Новости, 07.07.2026
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12:05 07.07.2026
Угрозы отелю Макрона в Дамаске из-за бомб не было, заявили в МВД Сирии

МВД Сирии: взрывы в Дамаске не угрожают программе визита Макрона

© REUTERS / Yamam Al ShaarАвтомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Дамаске
Автомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Дамаске - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Yamam Al Shaar
Автомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Дамаске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дамаске произошли два взрыва во время визита президента Франции Эммануэля Макрона.
  • Пострадали не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских.
  • Взрывы произошли за пределами периметра безопасности и не представляли угрозы для отеля и программы визита Макрона, заявило МВД Сирии.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Непосредственная угроза программе визита французского президента Эммануэля Макрона в Дамаск и отелю, в котором он остановился, из-за произошедших там взрывов отсутствовала, заявило министерство внутренних дел Сирии.
Не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских, пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, прогремевших во время визита Макрона, сообщило ранее МВД. Полиция обнаружила взрывные устройства в центре Дамаска до их активации, но саперы не успели их разминировать, отметило министерство.
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"Подчеркиваем, что взрывы произошли за пределами периметра безопасности, установленного вокруг отеля французского президента. Взрывы никоим образом не представляли непосредственной угрозы отелю или программе визита", - сообщило МВД госагентству SANA.
Визит Макрона продолжается в обычном режиме, отметило МВД.
По данным ведомства, одна бомба была установлена в припаркованном автомобиле, вторая – в мусорном контейнере. Следователи выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают личности подозреваемых, отметило министерство.
Макрона не было в отеле в Дамаске, где он остановился в ходе своего визита, когда там неподалеку произошли взрывы, сообщило ранее во вторник издание Paris Match со ссылкой на источники.
Макрон прибыл в Дамаск в понедельник вечером, это первый визит президента Франции в САР с 2008 года. Макрон стал первым лидером страны ЕС, который посещает Сирию после смены власти там - до него страну посещали лишь глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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