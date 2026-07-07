Угрозы отелю Макрона в Дамаске из-за бомб не было, заявили в МВД Сирии

Краткий пересказ от РИА ИИ В Дамаске произошли два взрыва во время визита президента Франции Эммануэля Макрона.

Пострадали не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских.

Взрывы произошли за пределами периметра безопасности и не представляли угрозы для отеля и программы визита Макрона, заявило МВД Сирии.

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Непосредственная угроза программе визита французского президента Эммануэля Макрона в Дамаск и отелю, в котором он остановился, из-за произошедших там взрывов отсутствовала, заявило министерство внутренних дел Сирии.

Не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских, пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, прогремевших во время визита Макрона , сообщило ранее МВД. Полиция обнаружила взрывные устройства в центре Дамаска до их активации, но саперы не успели их разминировать, отметило министерство.

"Подчеркиваем, что взрывы произошли за пределами периметра безопасности, установленного вокруг отеля французского президента. Взрывы никоим образом не представляли непосредственной угрозы отелю или программе визита", - сообщило МВД госагентству SANA.

Визит Макрона продолжается в обычном режиме, отметило МВД.

По данным ведомства, одна бомба была установлена в припаркованном автомобиле, вторая – в мусорном контейнере. Следователи выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают личности подозреваемых, отметило министерство.

Макрона не было в отеле в Дамаске, где он остановился в ходе своего визита, когда там неподалеку произошли взрывы, сообщило ранее во вторник издание Paris Match со ссылкой на источники.