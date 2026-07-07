Симон повторил рекорд Дзенги по сухим матчам на одном чемпионате мира

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Голкипер сборной Испании по футболу Унаи Симон повторил рекорд итальянца Вальтера Дзенги по количеству матчей подряд без пропущенных мячей на одном чемпионате мира.

В понедельник сборная Испании обыграла команду Португалии со счетом 1:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Симон не пропустил ни единого мяча с начала турнира и достиг отметки в пять сухих матчей подряд. Столько же было у Дзенги на мировом первенстве 1990 года.

Ранее Симон стал автором самой продолжительной сухой серии в истории чемпионатов мира по футболу. Однако серия испанца длится с мирового первенства 2022 года. Рекорд по сухим минутам в течение одного чемпионата мира также принадлежал Дзенге, который не пропускал в течение 517 минут.