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Симон повторил рекорд Дзенги по сухим матчам на одном чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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00:20 07.07.2026 (обновлено: 00:45 07.07.2026)
Симон повторил рекорд Дзенги по сухим матчам на одном чемпионате мира

Унаи Симон повторил рекорд Дзенги по количеству сухих матчей на ЧМ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутболисты сборной Испании радуются забитому мячу
Футболисты сборной Испании радуются забитому мячу - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Футболисты сборной Испании радуются забитому мячу. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Голкипер сборной Испании по футболу Унаи Симон повторил рекорд итальянца Вальтера Дзенги по количеству матчей подряд без пропущенных мячей на одном чемпионате мира.
В понедельник сборная Испании обыграла команду Португалии со счетом 1:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Симон не пропустил ни единого мяча с начала турнира и достиг отметки в пять сухих матчей подряд. Столько же было у Дзенги на мировом первенстве 1990 года.
Ранее Симон стал автором самой продолжительной сухой серии в истории чемпионатов мира по футболу. Однако серия испанца длится с мирового первенства 2022 года. Рекорд по сухим минутам в течение одного чемпионата мира также принадлежал Дзенге, который не пропускал в течение 517 минут.
Симону 29 лет, этот матч стал для него 63-м за сборную Испании, 29 игр он завершил без пропущенных мячей. Голкипер "Атлетика" из Бильбао стал чемпионом Европы 2024 года и выиграл Лигу наций в 2023-м. Также Симон является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.
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