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РЖД примерили обтекатели для первого высокоскоростного поезда - РИА Новости, 07.07.2026
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16:09 07.07.2026 (обновлено: 17:37 07.07.2026)
РЖД примерили обтекатели для первого высокоскоростного поезда

РЖД провели примерку обтекателей для первого высокоскоростного поезда ВСМ

© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramПервый высокоскоростной поезд на заводе "Уральские локомотивы"
Первый высокоскоростной поезд на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
Первый высокоскоростной поезд на заводе "Уральские локомотивы"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЖД провели примерку головного и носового обтекателей для первого высокоскоростного поезда.
  • Подгонку организовали на заводе "Уральские локомотивы".
  • Головной обтекатель выполнен из стеклопластика с металлическими элементами и отвечает за герметичность кабины машиниста.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. РЖД провели примерку головного и носового обтекателей для первого высокоскоростного поезда на заводе "Уральские локомотивы", сообщает компания.
"Провели примерку головного и носового обтекателей для первого высокоскоростного поезда. Подгонку ключевых элементов конструкции поезда организовали на заводе "Уральские локомотивы". Она необходима, чтобы проверить геометрию деталей, точность их сопряжения с кузовом вагона и работу подвижных элементов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что головной обтекатель представляет собой стеклопластиковую оболочку с металлическими закладными элементами. Он отвечает за герметичность кабины машиниста.
Как объясняют в РЖД, обтекатели являются одними из ключевых элементов конструкции высокоскоростного поезда. Они обеспечивают необходимые аэродинамические характеристики состава, снижают уровень шума и расход электроэнергии, а также формируют внешний облик.
"Носовой модуль выполнен из полимерных и металлических элементов, включая статичный и подвижный каркасы, привод и декоративные панели. Он защищает автосцепное устройство от воздействия снега, льда, пыли и грязи", - заключили в РЖД.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут.
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