РПЛ опубликовала расписание матчей первых девяти туров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская премьер-лига определила расписание матчей первых девяти туров сезона-2026/27.
- Первый тур предстоящего сезона РПЛ пройдет 24–27 июля.
- Заключительный тур состоится 29 мая 2027 года.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) определила расписание матчей первых девяти туров сезона-2026/27, сообщается на сайте футбольного турнира.
Первый тур предстоящего сезона РПЛ пройдет 24-27 июля, заключительный тур состоится 29 мая 2027 года.
Полностью расписание первых девяти туров РПЛ выглядит следующим образом:
1-й тур
24 июля (пятница)
20:00 мск - ЦСКА (Москва) - "Балтика" (Калининград),
25 июля (суббота)
14:00 "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара),
16:15 "Акрон" (Тольятти) - "Зенит" (Санкт-Петербург),
18:30 "Факел" (Воронеж) - "Динамо" (Махачкала),
20:45 "Спартак" (Москва) - "Родина" (Москва),
26 июля (воскресенье)
14:30 "Оренбург" - "Ростов",
17:00 "Локомотив" (Москва) - "Ахмат" (Грозный),
19:30 "Рубин" (Казань) - "Краснодар",
2-й тур
31 июля (пятница)
20:00 "Родина" – "Ростов"
1 августа (суббота)
14:00 "Акрон" - "Рубин",
16:15 ЦСКА - "Крылья Советов",
18:30 "Динамо" (Махачкала) - "Локомотив",
20:45 "Балтика" - "Динамо" (Москва),
2 августа (воскресенье)
16:00 "Оренбург" - "Зенит",
18:15 "Краснодар" - "Факел",
20:30 "Ахмат" - "Спартак",
3-й тур
8 августа (суббота)
15:30 "Крылья Советов" - "Балтика",
18:00 "Локомотив" - "Акрон",
20:30 "Ростов" - ЦСКА,
9 августа (воскресенье)
14:30 "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Махачкала),
17:00 "Зенит" - "Родина",
20:30 "Спартак" - "Краснодар",
20:30 "Рубин" - "Оренбург",
10 августа (понедельник)
19:30 "Факел" - "Ахмат",
4-й тур
14 августа (пятница)
17:00 "Оренбург" - "Локомотив",
15 августа (суббота)
14:00 "Родина" - "Акрон",
16:15 ЦСКА - "Факел",
18:30 "Ростов" - "Рубин",
20:45 "Краснодар" - "Ахмат",
16 августа (воскресенье)
14:30 "Зенит" - "Динамо" (Москва),
17:00 "Крылья Советов" - "Динамо" (Махачкала),
19:30 "Балтика" - "Спартак",
5-й тур
22 августа (суббота)
15:30 "Факел" - "Оренбург",
18:00 "Ахмат" - "Ростов",
20:30 ЦСКА - "Локомотив",
23 августа (воскресенье)
13:00 "Акрон" - "Крылья Советов",
15:15 "Динамо" (Москва) - "Родина",
17:30 "Динамо" (Махачкала) - "Краснодар",
20:00 "Спартак" - "Зенит",
24 августа (понедельник)
20:30 "Балтика" - "Рубин",
6-й тур
28 августа (пятница)
18:00 "Акрон" - ЦСКА,
29 августа (суббота)
15:00 "Факел" - "Зенит",
17:30 "Краснодар" - "Ростов",
20:00 "Локомотив" - "Динамо" (Москва),
20:00 "Ахмат" - "Крылья Советов",
30 августа (воскресенье)
15:00 "Родина" - "Балтика",
17:30 "Спартак" - "Оренбург",
20:00 "Рубин" - "Динамо" (Махачкала),
7-й тур
5 сентября (суббота)
14:00 "Крылья Советов" - "Краснодар",
16:30 "Зенит" - ЦСКА,
19:00 "Ростов" - "Факел",
6 сентября (воскресенье)
14:00 "Оренбург" - "Акрон",
16:15 "Динамо" (Махачкала) - "Родина",
18:30 "Динамо" (Москва) - "Спартак",
20:45 "Балтика" - "Локомотив",
7 сентября (понедельник)
19:30 "Рубин" - "Ахмат",
8-й тур
11 сентября (пятница)
18:00 "Крылья Советов" - "Родина",
12 сентября (суббота)
14:00 "Факел" - "Балтика",
16:15 "Зенит" - "Локомотив",
18:30 "Динамо" (Москва) - "Оренбург",
20:45 ЦСКА - "Рубин",
13 сентября (воскресенье)
14:30 "Ахмат" - "Динамо" (Махачкала),
17:00 "Спартак" - "Ростов",
19:30 "Краснодар" - "Акрон",
Камоцци высказался о "Спартаке" и Дзюбе
5 июля, 14:48
9-й тур
16 сентября (среда)
18:30 "Спартак" - "Факел",
18:30 "Родина" - "Рубин",
20:45 "Балтика" - "Зенит",
20:45 "Локомотив" - "Крылья Советов",
17 сентября (четверг)
16:15 "Оренбург" - "Краснодар",
18:30 "Ростов" - "Динамо" (Москва),
18:30 "Акрон" – "Ахмат",
20:45 "Динамо" (Махачкала) – ЦСКА.