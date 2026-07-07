Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы поразили четыре локомотива и более 10 грузовиков в Днепропетровской области и Харькове.
- Удары были нанесены с помощью беспилотников «Герань».
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ударами беспилотников "Герань" поразили четыре локомотива и более 10 грузовиков в Днепропетровской области и Харькове, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало несколько видеороликов с кадрами нанесения ударов. В описаниях к ним отмечается, что два локомотива были уничтожены в районах населенных пунктов Павлоград и Синельниково в Днепропетровской области, два - в районе Новомосковска в этом же регионе.
Также в районе Кирово была атакована стоянка на автодороге Р-73 Днепропетровск–Никополь. Поражены три фуры и два тягача, перевозившие беспилотники ВСУ.
Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении "Геранями" еще до десяти фур в Харькове и Павлограде.
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22 июня 2022, 17:18