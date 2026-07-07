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ВС России поразили четыре локомотива и грузовики в Днепропетровской области - РИА Новости, 07.07.2026
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14:37 07.07.2026 (обновлено: 14:44 07.07.2026)
ВС России поразили четыре локомотива и грузовики в Днепропетровской области

ВС РФ поразили 4 локомотива и грузовики в Днепропетровской области и Харькове

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные силы поразили четыре локомотива и более 10 грузовиков в Днепропетровской области и Харькове.
  • Удары были нанесены с помощью беспилотников «Герань».
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ударами беспилотников "Герань" поразили четыре локомотива и более 10 грузовиков в Днепропетровской области и Харькове, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало несколько видеороликов с кадрами нанесения ударов. В описаниях к ним отмечается, что два локомотива были уничтожены в районах населенных пунктов Павлоград и Синельниково в Днепропетровской области, два - в районе Новомосковска в этом же регионе.
Также в районе Кирово была атакована стоянка на автодороге Р-73 Днепропетровск–Никополь. Поражены три фуры и два тягача, перевозившие беспилотники ВСУ.
Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении "Геранями" еще до десяти фур в Харькове и Павлограде.
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