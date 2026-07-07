Названо время года, когда отдых россиян на Хайнане обходится дешевле

Краткий пересказ от РИА ИИ Лето считается низким сезоном для отдыха на острове Хайнань из-за тропической жары и влажности.

В низкий сезон российские туристы могут забронировать пятизвездочные отели на Хайнане по более низким ценам.

Традиционно высоким сезоном на острове считается период с ноября по март, а пик сезона и самые высокие цены на отели приходятся на период с января по февраль — во время празднования Китайского Нового года.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лето считается низким сезоном для отдыха на острове Хайнань в Китае, в связи с этим российские туристы могут забронировать пятизвездочные отели дешевле, чем в высокий сезон, рассказали РИА Новости в сервисе для организации путешествий OneTwoTrip.

"Лето на Хайнане - это традиционный низкий сезон из-за тропической жары и влажности. Но для туристов это огромный плюс: роскошные пятизвездочные отели можно забронировать по приятным ценам", - сказали в OneTwoTrip.

По их данным, трехзвездочные отели или апартаменты в городе Санья обходятся в это время в 2,5-5,5 тысячи рублей за ночь, при этом отели 4-5 звезд в бухте Дадунхай - от 6 до 12 тысяч, а премиум-класса в бухте Ялунвань - 15-20 тысяч рублей.

В сервисе подчеркнули, что в период с июля по август на острове проходят кратковременные, но мощные тропические ливни и редкие тайфуны. "Впрочем, дожди чаще всего идут ночью или рано утром, а днем солнце быстро все высушивает", - пояснили там.

При этом традиционно высоким сезоном на острове считается период с ноября по март. В это время на острове комфортная погода: температура до плюс 28 градусов и полное отсутствие дождей.