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Названо время года, когда отдых россиян на Хайнане обходится дешевле - РИА Новости, 07.07.2026
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07:39 07.07.2026
Названо время года, когда отдых россиян на Хайнане обходится дешевле

РИА Новости: отели на Хайнане дешевеют в низкий сезон летом

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лето считается низким сезоном для отдыха на острове Хайнань из-за тропической жары и влажности.
  • В низкий сезон российские туристы могут забронировать пятизвездочные отели на Хайнане по более низким ценам.
  • Традиционно высоким сезоном на острове считается период с ноября по март, а пик сезона и самые высокие цены на отели приходятся на период с января по февраль — во время празднования Китайского Нового года.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лето считается низким сезоном для отдыха на острове Хайнань в Китае, в связи с этим российские туристы могут забронировать пятизвездочные отели дешевле, чем в высокий сезон, рассказали РИА Новости в сервисе для организации путешествий OneTwoTrip.
"Лето на Хайнане - это традиционный низкий сезон из-за тропической жары и влажности. Но для туристов это огромный плюс: роскошные пятизвездочные отели можно забронировать по приятным ценам", - сказали в OneTwoTrip.
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По их данным, трехзвездочные отели или апартаменты в городе Санья обходятся в это время в 2,5-5,5 тысячи рублей за ночь, при этом отели 4-5 звезд в бухте Дадунхай - от 6 до 12 тысяч, а премиум-класса в бухте Ялунвань - 15-20 тысяч рублей.
В сервисе подчеркнули, что в период с июля по август на острове проходят кратковременные, но мощные тропические ливни и редкие тайфуны. "Впрочем, дожди чаще всего идут ночью или рано утром, а днем солнце быстро все высушивает", - пояснили там.
При этом традиционно высоким сезоном на острове считается период с ноября по март. В это время на острове комфортная погода: температура до плюс 28 градусов и полное отсутствие дождей.
"Пик сезона и самые высокие цены на отели приходятся на период с января по февраль - во время празднования Китайского Нового года, когда на юг слетается половина материкового Китая", - заключили в сервисе.
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ХайнаньКитайСанья
 
 
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