Посол рассказала о падении турпотока из России в Болгарию

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Болгарию в 2025 году, составило около 74 тысяч человек, хотя еще до 2019 года достигало 500 тысяч человек в год, рассказала в интервью РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.