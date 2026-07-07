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Посол рассказала о падении турпотока из России в Болгарию - РИА Новости, 07.07.2026
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
23:48 07.07.2026
Посол рассказала о падении турпотока из России в Болгарию

Посол Митрофанова: турпоток из России в Болгарию рухнул почти в 7 раз с 2019 г

CC BY-SA 4.0 / Happyna / Sunny Beach seaКурорт Солнечный берег
Курорт Солнечный берег - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Happyna / Sunny Beach sea
Курорт Солнечный берег. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число российских туристов, посетивших Болгарию в 2025 году, составило около 74 тысяч человек.
  • Падение объема турпотока из России в Болгарию связано с отсутствием прямого авиасообщения, трудностями с получением въездных виз и высокими логистическими расходами.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Болгарию в 2025 году, составило около 74 тысяч человек, хотя еще до 2019 года достигало 500 тысяч человек в год, рассказала в интервью РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.
"В 2025 году при общем показателе в 13,6 миллиона иностранцев турпоток из России составил 73,7 тысячи человек. До 2019 года, напомню, эта цифра достигала 500 тысяч человек", - сказала она.
По словам дипломата, падение объема турпотока связано с отсутствием прямого авиасообщения с Болгарией, трудностями с получением въездных виз и высокими логистическими расходами в целом.
"Точное число российских туристов, посетивших Болгарию в первом полугодии 2026 года, пока неизвестно", - сказала также посол.
Читайте полный текст интервью Элеоноры Митрофановой >>
Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Посол предупредила о повышенном риске задержания россиян в Болгарии
Вчера, 22:18
 
ТуризмБолгарияРоссияЭлеонора Митрофанова
 
 
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