Посол рассказала о падении турпотока из России в Болгарию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число российских туристов, посетивших Болгарию в 2025 году, составило около 74 тысяч человек.
- Падение объема турпотока из России в Болгарию связано с отсутствием прямого авиасообщения, трудностями с получением въездных виз и высокими логистическими расходами.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Болгарию в 2025 году, составило около 74 тысяч человек, хотя еще до 2019 года достигало 500 тысяч человек в год, рассказала в интервью РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.
"В 2025 году при общем показателе в 13,6 миллиона иностранцев турпоток из России составил 73,7 тысячи человек. До 2019 года, напомню, эта цифра достигала 500 тысяч человек", - сказала она.
По словам дипломата, падение объема турпотока связано с отсутствием прямого авиасообщения с Болгарией, трудностями с получением въездных виз и высокими логистическими расходами в целом.
"Точное число российских туристов, посетивших Болгарию в первом полугодии 2026 года, пока неизвестно", - сказала также посол.
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