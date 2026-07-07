Посол Митрофанова: связи Болгарии с Россией в заложниках у политики НАТО

Россия и Болгария подошли к 147-летию дипломатических отношений без политического диалога и с замороженными контактами, рассказала в интервью РИА Новости посол РФ в стране Элеонора Митрофанова. Она объяснила зависимость болгарской внешней политики от курса НАТО, оценила перемены в отношениях при новом руководстве Болгарии и отметила отсутствие неприязни к России среди большинства населения.

— Седьмого июля Россия и Болгария отмечают годовщину дипотношений. Как сейчас обстоят дела на двустороннем треке?

— Седьмого июля 1879 года Александр Давыдов, первый консул России в Софии, вручил верительные грамоты болгарскому князю Александру Баттенбергу. С тех пор, за прошедшие 147 лет, наши страны пережили самые разные этапы – от периодов теплой, искренней дружбы до полного разрыва связей. К сегодняшнему рубежу мы подошли при фактическом отсутствии политического диалога, с замороженными культурными и гуманитарными контактами, стагнирующим торговым обменом. Понятно, что Болгария является членом ЕС и НАТО и едва ли могла бы проводить в адрес России собственную линию, заметно отличающуюся от общезападных установок. И все же очень жаль, что российско-болгарское сотрудничество, которое на самом деле гораздо старше официальных дипотношений, стало заложником развязанной евроатлантическим блоком травли против нашей страны.

Безусловно, взаимодействие с общественниками, конструктивными политсилами остается. Болгары по-прежнему очень любят русскую культуру, в целом в большинстве своем положительно или нейтрально относятся к России. Это было очень заметно по электоральной кампании, прошедшей здесь в апреле этого года: абсолютным победителем парламентских выборов стала коалиция экс-президента Румена Радева, который подчеркивал необходимость более самостоятельного курса Софии, в том числе по вопросу поддержки Украины. Любое его заявление, которое можно было трактовать как отход от присущей в последние годы Болгарии русофобии, встречало живую поддержку населения. Тем не менее, на формальном уровне поле для маневров у Софии невелико, а потому о каких-то ощутимых подвижках говорить пока трудно.

— Как бы вы могли прокомментировать планы Болгарии прекратить поставки оружия на Украину, соответствуют ли эти заявления реальным намерениям? Известно ли посольству, использовались ли базы НАТО в Болгарии для передачи оружия Киеву?

— Как можно понять из заявлений официальной Софии, речь идет о прекращении безвозмездных поставок по причине, говоря простыми словами, опустошения армейских складов. Отдавать бесплатно болгарам уже нечего – все, что могли, они украинцам уже передали. При этом приостановка коммерческого сотрудничества на повестке дня не стоит. Оружейные заводы продолжают работать на повышенных оборотах, а продукция болгарского военно-промышленного комплекса, главным образом, снаряды и боеприпасы, в огромных количествах продается союзникам Софии по НАТО и ЕС. Учитывая, что реальной необходимости в подобных объемах вооружений преимущественно советского образца в западных странах нет, можно с высокой долей уверенности предполагать, что в конечном итоге всё это оружие оказывается на Украине.

Что касается использования местной инфраструктуры в целях обеспечения логистики для ВСУ, стоит отметить, что вне зависимости от стоящего "у руля" правительства, Болгария как член НАТО неизменно подчеркивает свою приверженность "союзным обязательствам" в рамках данной организации. За этой удобной фразой кроется простая истина: София будет послушно выполнять любые требования Североатлантического альянса, в том числе – позволять военное освоение собственной территории в чужих интересах.

— Сохраняется ли сотрудничество между Россией и Болгарией в атомной сфере?

— В Болгарии функционирует одна атомная электростанция – "Козлодуй", которая была построена в 1974 году при непосредственном участии Советского Союза. По политическим причинам болгары в последние годы активно пытаются найти замену российским поставщикам услуг и комплектующих для АЭС в США и ЕС. Недавние перемены в высших эшелонах власти на положении в атомной сфере не отразились.

Продолжается начатый в 2024 году процесс постепенного перевода пятого энергоблока "Козлодуя" на кассеты производства Westinghouse. В текущем году, согласно заявлениям руководства станции, планируется загрузка тестовой партии американского топлива и на шестом реакторе. Ведутся переговоры с французами по утилизации отработанного ядерного топлива. Подобраны европейские аналоги отдельных оригинальных запчастей – прежде всего, арматуры и мембранных установок для АЭС. При этом, как сообщали СМИ, именно выход из строя предохранительной мембраны на шестом реакторе, замещенной болгарами на деталь местного производства, неоднократно становился причиной внеплановых остановок станции и обошелся госпредприятию в десятки миллионов евро.

Как видите, некогда активное и взаимовыгодное сотрудничество в атомной сфере по инициативе Софии постепенно сводится на нет, иногда – в ущерб интересам экономики и безопасности самой Болгарии.

— Изменилась ли туристическая привлекательность Болгарии для россиян в связи с вступлением страны в Шенгенскую зону и переходом на евро? Стали ли условия для въезда проще или наоборот? Сколько россиян посетили страну в январе-июле 2026 года?

— Вступление Болгарии в Шенген скорее снизило привлекательность страны для части российских туристов из-за изменения визовых процедур. Ранее Республика Болгария имела собственный национальный режим, который многие россияне считали относительно предсказуемым и удобным. После присоединения к Шенгенской зоне для поездки требуется полноценная шенгенская виза, оформление которой нередко сопряжено с более длительными сроками проверок документов. Негативно отразился на количестве запрашиваемых нашими гражданами разрешений на въезд в Болгарию и разрыв по инициативе ЕС двустороннего соглашения об облегчении визового режима.

Переход на евро сам по себе трудно оценить как стимулирующий или, наоборот, ограничительный фактор – все-таки решающее значение имеет не валюта, а логистика, качество и стоимость туристических услуг. А вот рост цен, который отмечают как местные, так и иностранные туристы вхождения Республики Болгария в еврозону, действительно оказал негативное влияние на готовность россиян приезжать в Болгарию.

Согласно репортажам центральных болгарских телеканалов, исходя из оценок гостей здешних морских курортов, прослеживается тенденция к постепенному снижению привлекательности Республики Болгария как бюджетной туристической дестинации. По мнению респондентов, при сопоставимых расходах отдых в Греции или Турции может обеспечивать более высокий уровень сервиса и комфортные условия пребывания.

Что касается статистики, то точное число российских туристов, посетивших Болгарию в первом полугодии 2026 года, пока неизвестно. В 2025 году при общем показателе в 13,6 миллиона иностранцев турпоток из России составил 73,7 тысячи чел. До 2019 года, напомню, эта цифра достигала 500 тысяч человек. Нисходящая тенденция объясняется, прежде всего, отсутствием прямого авиасообщения, трудностями с получением въездных виз и высокими логистическими расходами в целом.

— Остается ли Болгария страной с повышенным риском задержания россиян по запросам США? Имели ли место в последнее время случаи ареста наших граждан?

— В апреле этого года МИД России опубликовал перечень стран с повышенным риском задержания граждан Российской Федерации по запросам США, в который вошла и Болгария. Это было сделано небезосновательно – в декабре прошлого года в Софии по требованию американских властей были арестованы двое росграждан – Сергей Ивин и Олег Ольшанский, которых в марте 2026 года экстрадировали в США.