Россия поднимет на встрече с Гросси тему атак на Энергодар, заявил Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия намерена поднять на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде тему атак на Энергодар, заявил Михаил Ульянов.
- Украинская сторона усилила интенсивность нападений на Энергодар с конца апреля.
- Постпред России при международных организациях в Вене считает, что МАГАТЭ должно более адекватно реагировать на такие факты.
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Россия намерена поднять на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде тему атак на Энергодар, сообщил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как сообщалось ранее, в ближайшее время в Калининграде состоится встреча российской делегации и гендиректора МАГАТЭ.
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"Что касается тем, которые будут обсуждаться, то это волнующие каждую из сторон вопросы применительно к безопасности Запорожской АЭС. Каждая сторона - и российская, и сторона МАГАТЭ - вправе поднимать любые вопросы. Нас сейчас больше всего сейчас волнует то, что, начиная с конца апреля, украинская сторона усилила интенсивность нападений на Энергодар, где проживают атомщики и члены их семей", - сказал он.
Собеседник агентства добавил, что это совершенно не допустимо.
"Агентство должно более адекватно реагировать на такие факты", - подчеркнул Ульянов.