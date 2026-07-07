Россия впервые возглавила рейтинг сильнейших стран в ММА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия впервые возглавила рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах (ММА).
- Ислам Махачев и Петр Ян занимают первую и третью строчки в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P) в UFC соответственно.
- США опустились на вторую строчку в рейтинге.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия впервые возглавила рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах (ММА), сместив с первой строчки США, сообщается на сайте ESPN.
Телеканал составил рейтинг бойцов стран, сформировав топ-10 с наилучшими достижениями. Оценка проводилась по четырем критериям: действующие чемпионы в UFC и PFL, бойцы в рейтингах по дивизионам, перспективные спортсмены и общее количество представителей в ведущих лигах.
Как отмечается в публикации, Россия вышла на первое место благодаря не столько количеству бойцов, сколько их качеству. На данный момент два бойца из России Ислам Махачев и Петр Ян занимают первую и третью строчки в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P) в UFC соответственно.
В рейтингах 2024 и 2025 годов на первом месте располагались спортсмены из США, которые опустились на вторую строчку.
Далее в "десятке" лучших стран в ММА расположились Бразилия, Англия, Австралия, Грузия, Франция, Мексика, Новая Зеландия и Китай.
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