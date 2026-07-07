Рейтинг@Mail.ru
Россия впервые возглавила рейтинг сильнейших стран в ММА - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
10:58 07.07.2026
Россия впервые возглавила рейтинг сильнейших стран в ММА

Россия впервые возглавила рейтинг сильнейших стран в ММА, сместив США

© AP Photo / Yuki IwamuraРоссиянин Ислам Махачев празднует победу в бою за титул в полусреднем весе на турнире по смешанным единоборствам UFC 322 в Нью-Йорке, США
Россиянин Ислам Махачев празднует победу в бою за титул в полусреднем весе на турнире по смешанным единоборствам UFC 322 в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Россиянин Ислам Махачев празднует победу в бою за титул в полусреднем весе на турнире по смешанным единоборствам UFC 322 в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия впервые возглавила рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах (ММА).
  • Ислам Махачев и Петр Ян занимают первую и третью строчки в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P) в UFC соответственно.
  • США опустились на вторую строчку в рейтинге.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия впервые возглавила рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах (ММА), сместив с первой строчки США, сообщается на сайте ESPN.
Телеканал составил рейтинг бойцов стран, сформировав топ-10 с наилучшими достижениями. Оценка проводилась по четырем критериям: действующие чемпионы в UFC и PFL, бойцы в рейтингах по дивизионам, перспективные спортсмены и общее количество представителей в ведущих лигах.
Как отмечается в публикации, Россия вышла на первое место благодаря не столько количеству бойцов, сколько их качеству. На данный момент два бойца из России Ислам Махачев и Петр Ян занимают первую и третью строчки в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P) в UFC соответственно.
В рейтингах 2024 и 2025 годов на первом месте располагались спортсмены из США, которые опустились на вторую строчку.
Далее в "десятке" лучших стран в ММА расположились Бразилия, Англия, Австралия, Грузия, Франция, Мексика, Новая Зеландия и Китай.
Хамзат Чимаев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Хамзат Чимаев опубликовал фото с Адамом Кадыровым
18 января, 19:23
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)РоссияСШАБразилияИслам МахачевПетр ЯнUFC
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Египет
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Швейцария
    Колумбия
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Я. Штруфф
    776
    563
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Оже-Альяссим
    Н. Джокович
    66376
    73667
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала