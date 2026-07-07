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В России разрешили тестировать эмбрионы перед ЭКО по полису ОМС - РИА Новости, 07.07.2026
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03:06 07.07.2026
В России разрешили тестировать эмбрионы перед ЭКО по полису ОМС

Баланин: генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО стало бесплатным в России

© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Fotolia / Hoda Bogdan
Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО теперь предоставляется в России бесплатно по полису ОМС.
  • Возможность сделать ЭКО по ОМС появилась в России в 2013 году.
  • В 2025 году в рамках территориальных программ ОМС выполнено 104 тысячи ЭКО, после которых родилось 32 625 детей.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО теперь предоставляется в России бесплатно по полису ОМС, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
"Для повышения шансов на рождение здорового ребенка в тариф экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) включены затраты на предимплантационное генетическое исследование эмбрионов", - сказал Баланин.
Он уточнил, что возможность сделать ЭКО по ОМС появилась в России в 2013 году. Для этого необходимо пройти обследования, получить направление врача, подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о его проведении. Если первая попытка ЭКО не получилась, можно попробовать еще раз, добавил Баланин.
По словам главы фонда, в 2025 году в рамках территориальных программ ОМС выполнено 104 тысячи ЭКО, а в рамках базовой программы ОМС, оказанной федеральными клиниками, проведено 12,6 тысячи процедур.
"После проведения ЭКО в 2025 году родилось 32 625 детей. Эти цифры демонстрируют, что государственная поддержка ЭКО не только расширяет возможности для российских семей, но и дает ощутимый демографический эффект", - заключил Баланин.
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ОбществоРоссияИлья БаланинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
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