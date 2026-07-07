В России разрешили тестировать эмбрионы перед ЭКО по полису ОМС

Краткий пересказ от РИА ИИ Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО теперь предоставляется в России бесплатно по полису ОМС.

Возможность сделать ЭКО по ОМС появилась в России в 2013 году.

В 2025 году в рамках территориальных программ ОМС выполнено 104 тысячи ЭКО, после которых родилось 32 625 детей.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО теперь предоставляется в России бесплатно по полису ОМС, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

"Для повышения шансов на рождение здорового ребенка в тариф экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) включены затраты на предимплантационное генетическое исследование эмбрионов", - сказал Баланин

Он уточнил, что возможность сделать ЭКО по ОМС появилась в России в 2013 году. Для этого необходимо пройти обследования, получить направление врача, подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о его проведении. Если первая попытка ЭКО не получилась, можно попробовать еще раз, добавил Баланин.

По словам главы фонда, в 2025 году в рамках территориальных программ ОМС выполнено 104 тысячи ЭКО, а в рамках базовой программы ОМС, оказанной федеральными клиниками, проведено 12,6 тысячи процедур.