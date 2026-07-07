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Барбоза: Роналду давно надо было завершить карьеру в сборной Португалии - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
15:06 07.07.2026
Барбоза: Роналду давно надо было завершить карьеру в сборной Португалии

Агент Барбоза: Роналду давно надо было завершить карьеру в сборной Португалии

© REUTERS / JEROME MIRONКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / JEROME MIRON
Криштиану Роналду
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Португалии проиграла команде Испании (0:1) в матче 1/8 финала мирового первенства.
  • Роналду заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним.
  • Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что Криштиану Роналду давно должен был завершить карьеру в национальной команде.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду давно должен был завершить карьеру в национальной команде, заявил РИА Новости футбольный агент Паулу Барбоза.
В понедельник сборная Португалии проиграла команде Испании (0:1) в матче 1/8 финала мирового первенства в США, Канаде и Мексике. Днем ранее Роналду заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним. После игры португалец был замечен со слезами на глазах.
ЧМ по футболу 2026
06 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Португалия
0 : 1
Испания
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(Ферран Торрес)
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"Роналду давным-давно надо было завершить карьеру в сборной. Почти всем великим игрокам трудно трезво оценивать себя, но если посмотреть на статистику, как он выглядит физически, то Роналду должен понимать, что не заслужил место в старте", - сказал Барбоза.
"В матче с Испанией Португалия играла далеко от того, как могла бы. Было допущено очень много ошибок, у нас было мало шансов. Испания же играла более прагматично, и надо признать, что они заслужили выиграть. Конечно, для Португалии это серьезное поражение, потому что была цель играть как минимум до полуфинала", - добавил он.
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