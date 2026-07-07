Барбоза: Роналду давно надо было завершить карьеру в сборной Португалии

"Роналду давным-давно надо было завершить карьеру в сборной. Почти всем великим игрокам трудно трезво оценивать себя, но если посмотреть на статистику, как он выглядит физически, то Роналду должен понимать, что не заслужил место в старте", - сказал Барбоза.

"В матче с Испанией Португалия играла далеко от того, как могла бы. Было допущено очень много ошибок, у нас было мало шансов. Испания же играла более прагматично, и надо признать, что они заслужили выиграть. Конечно, для Португалии это серьезное поражение, потому что была цель играть как минимум до полуфинала", - добавил он.