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Роналду расплакался после вылета Португалии с ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
00:32 07.07.2026 (обновлено: 08:37 07.07.2026)
Роналду расплакался после вылета Португалии с ЧМ по футболу

Роналду не сдержал слез после поражения в игре против Испании на ЧМ-2026

© REUTERS / Kai PfaffenbachКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слез после вылета с последнего для себя чемпионата мира по футболу.
В понедельник сборная Португалии проиграла команде Испании (0:1) в 1/8 финала мирового первенства в США, Канаде и Мексике. Днем ранее Роналду заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним. После игры 41-летний португалец был замечен со слезами на глазах.
Роналду делит рекорд с аргентинцем Лионелем Месси по количеству участий в мировых первенствах (по 6). Также нападающий является единственным игроком в истории, который забивал на шести турнирах. В рамках соревнований пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел 27 матчей и забил 11 голов. На текущем чемпионате он впервые отличился в плей-офф, реализовав пенальти в ворота хорватов (2:1).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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