Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры после вылета с ЧМ

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на вопрос о завершении карьеры в национальной команде после вылета с чемпионата мира по футболу заявил, что не будет принимать решений сгоряча.

Роналду 41 год, он делит рекорд с аргентинцем Лионелем Месси по количеству участий в мировых первенствах (по 6). Также нападающий является единственным игроком в истории, который забивал на шести турнирах. В рамках соревнований пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел 27 матчей и забил 11 голов. На текущем чемпионате он впервые отличился в плей-офф, реализовав пенальти в ворота хорватов (2:1).