Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не будет принимать решений о завершении карьеры в национальной команде сгоряча.
- Криштиану Роналду сказал, что этот чемпионат мира станет для него последним.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на вопрос о завершении карьеры в национальной команде после вылета с чемпионата мира по футболу заявил, что не будет принимать решений сгоряча.
В понедельник сборная Португалии проиграла команде Испании (0:1) в 1/8 финала мирового первенства в США, Канаде и Мексике. Днем ранее Роналду заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним. После игры португалец был замечен со слезами на глазах.
«
"Последний чемпионат мира? Да, наверняка да. Что касается сборной, посмотрим, поговорю с семьей и не буду решать сгоряча. Ухожу грустящим, но с чистой совестью, потому что отдал все лучшее", - приводит слова Роналду Mundo Deportivo.
Роналду 41 год, он делит рекорд с аргентинцем Лионелем Месси по количеству участий в мировых первенствах (по 6). Также нападающий является единственным игроком в истории, который забивал на шести турнирах. В рамках соревнований пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел 27 матчей и забил 11 голов. На текущем чемпионате он впервые отличился в плей-офф, реализовав пенальти в ворота хорватов (2:1).