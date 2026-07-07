Сборные Колумбии и Швейцарии назвали составы на матч ЧМ

На скамейке запасных сборной Колумбии присутствует нападающий "Краснодара" Джон Кордоба. Во вторник главный тренер национальной команды Нестор Лоренсо сообщил, что форвард выбыл до конца чемпионата мира из-за разрыва приводящей мышцы левой ноги. Также в запасе остался бывший полузащитник московских ЦСКА и "Динамо" Хорхе Карраскаль.