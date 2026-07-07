Сборные Колумбии и Швейцарии назвали составы на матч ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хамес Родригес выйдет в стартовом составе сборной Колумбии на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Швейцарии.
- Встреча пройдет во вторник в Ванкувере и начнется в 23:00 мск.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полузащитник Хамес Родригес выйдет в стартовом составе сборной Колумбии на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Швейцарии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча пройдет во вторник в Ванкувере и начнется в 23:00 мск.
Состав сборной Швейцарии выглядит следующим образом: Грегор Кобель (вратарь), Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Денис Закария, Ремо Фройлер, Гранит Джака (капитан), Ардон Яшари, Фабиан Ридер, Брель Эмболо, Дан Ндойе.
В составе сборной Колумбии с первых минут выйдут: Камило Варгас (вратарь), Даниэль Муньос, Джон Лукуми, Густаво Пуэрта, Хоан Мохика, Давинсон Санчес, Хамес Родригес (капитан), Джон Ариас, Джефферсон Лерма, Луис Диас, Луис Суарес.
На скамейке запасных сборной Колумбии присутствует нападающий "Краснодара" Джон Кордоба. Во вторник главный тренер национальной команды Нестор Лоренсо сообщил, что форвард выбыл до конца чемпионата мира из-за разрыва приводящей мышцы левой ноги. Также в запасе остался бывший полузащитник московских ЦСКА и "Динамо" Хорхе Карраскаль.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.