Назван лучший игрок матча 1/8 финала ЧМ Португалия - Испания

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Родри 30 лет, полузащитник английского "Манчестер Сити" в 2024 году стал чемпионом Европы и обладателем "Золотого мяча". На его счету 67 матчей и четыре гола за сборную Испании.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.