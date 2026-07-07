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Назван лучший игрок матча 1/8 финала ЧМ Португалия - Испания - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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00:27 07.07.2026 (обновлено: 00:43 07.07.2026)
Назван лучший игрок матча 1/8 финала ЧМ Португалия - Испания

Родри признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2026 с португальцами

© REUTERS / Issei KatoФутболисты сборной Испании
Футболисты сборной Испании - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Issei Kato
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В понедельник сборная Испании обыграла португальцев (1:0) и впервые с 2010 года вышла в четвертьфинал турнира. Родри провел полный матч и отметился наибольшим количеством пасов (98) и преодоленной дистанцией (11,9 км).
Родри 30 лет, полузащитник английского "Манчестер Сити" в 2024 году стал чемпионом Европы и обладателем "Золотого мяча". На его счету 67 матчей и четыре гола за сборную Испании.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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