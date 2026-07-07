"Реал Сосьедад" Захаряна продлил контракт с главным тренером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Реал Сосьедад" продлил соглашение с главным тренером Пеллегрино Матараццо до конца сезона-2027/28.
- Под руководством Матараццо "Реал Сосьедад" занял десятое место в чемпионате Испании и стал победителем Кубка страны, что позволило клубу квалифицироваться в Лигу Европы.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Реал Сосьедад" продлил соглашение с главным тренером американцем Пеллегрино Матараццо, сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт рассчитан до конца сезона-2027/28. Под руководством Матараццо "Реал Сосьедад" занял десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании и стал победителем Кубка страны, благодаря чему квалифицировался в Лигу Европы. За баскскую команду выступает российский полузащитник Арсен Захарян.
Матараццо 48 лет, он возглавил "Реал Сосьедад" в декабре. Специалист также работал в немецких "Хоффенхайме" (2023-2024), который под его руководством квалифицировался в Лигу Европы, и "Штутгарте" (2020-2022).