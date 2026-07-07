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"Реал Сосьедад" Захаряна продлил контракт с главным тренером - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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12:09 07.07.2026 (обновлено: 12:15 07.07.2026)
"Реал Сосьедад" Захаряна продлил контракт с главным тренером

"Реал Сосьедад" продлил контракт с главным тренером Матараццо до 2028 года

© пресс-служба клуба "Хоффенхайм"Американский футбольный тренер Пеллегрино Матараццо
Американский футбольный тренер Пеллегрино Матараццо - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© пресс-служба клуба "Хоффенхайм"
Американский футбольный тренер Пеллегрино Матараццо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Реал Сосьедад" продлил соглашение с главным тренером Пеллегрино Матараццо до конца сезона-2027/28.
  • Под руководством Матараццо "Реал Сосьедад" занял десятое место в чемпионате Испании и стал победителем Кубка страны, что позволило клубу квалифицироваться в Лигу Европы.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Реал Сосьедад" продлил соглашение с главным тренером американцем Пеллегрино Матараццо, сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт рассчитан до конца сезона-2027/28. Под руководством Матараццо "Реал Сосьедад" занял десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании и стал победителем Кубка страны, благодаря чему квалифицировался в Лигу Европы. За баскскую команду выступает российский полузащитник Арсен Захарян.
Матараццо 48 лет, он возглавил "Реал Сосьедад" в декабре. Специалист также работал в немецких "Хоффенхайме" (2023-2024), который под его руководством квалифицировался в Лигу Европы, и "Штутгарте" (2020-2022).
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