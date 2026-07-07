Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин проведет совещание с членами правительства 8 июля в формате видеоконференцсвязи.
- Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, основной темой станет работа транспортного и топливного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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