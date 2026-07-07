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Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 07.07.2026
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15:04 07.07.2026 (обновлено: 15:05 07.07.2026)
Путин проведет совещание с членами правительства

Путин в среду проведет совещание с членами правительства

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин проведет совещание с членами правительства 8 июля в формате видеоконференцсвязи.
  • Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, основной темой станет работа транспортного и топливного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Восьмого июля Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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