Варшава ликвидирует опасного конкурента: Польша продала Украину Путину

Конфликт Польши с Украиной вышел на такие виражи, которые ставят под сомнение геополитическое будущее Незалежной. Польша, решая за счет скандалов с Зеленским свои задачи, невольно работает и на российские интересы. В полной мере выгоду России от этой истории мы увидим на следующем этапе истории — после завершения СВО.

После лишения Зеленского ордена Белого орла свара Киева и Варшавы идет только по нарастающей. В знак солидарности с Зеленским своих Белых орлов полякам сдали другие бывшие президенты Украины. Ряд польских политиков первого эшелона в ответ отказались от ордена Ярослава Мудрого — высшей госнаграды Украины. Бывший премьер Моравецкий передал свой орден в музей Волынской резни.

Негативное отношение к Украине и украинцам среди поляков за несколько дней выросло в два с половиной раза. Рейтинг консервативного президента страны Кароля Навроцкого, исключившего Зеленского из друзей польского народа, подскочил до 55 процентов. Это самый высокий показатель для польских президентов за одиннадцать лет.

Увидев такие цифры, либеральный премьер-министр Дональд Туск перестал строить из себя доброго полицейского и начал рубить правду-матку. В ухудшении отношений двух стран виноват лично Зеленский (а не Кремль, как это у них обычно бывает). Польской делегации на грядущем саммите НАТО надо быть сдержаннее и на поддержку Украины не напирать. Поляки и так на нее слишком много денег потратили — и вот какой благодарности в ответ дождались. Доброй воли по отношению к соседней стране больше не будет. Варшава подождет, пока эту добрую волю наконец-то первым проявит Киев.

Главное в заявлении Туска — в пафосной фразе "европейской интеграции не бывает без исторического примирения, исторического примирения не бывает без исторической правды". Премьерская "Гражданская платформа" уже подала к докладу Европарламента о вступлении Украины в ЕС поправку, по которой членство Незалежной в Евросоюзе зависит от признания ею Волынской резни, покаяния и увековечивания памяти жертв геноцида поляков. Политики от президентской партии "Право и справедливость" все эти дни повторяют лозунг: с Бандерой вы в Европу не войдете.

Межэлитный консенсус о том, чтобы заблокировать Украине членство в ЕС под предлогом бандеровщины, в Варшаве, таким образом, оформился окончательно и перестал скрываться от публики. И это обстоятельство выводит польско-украинский конфликт с уровня двусторонних отношений на орбиту мировой политики и непосредственно затрагивает интересы России.

Европа последние годы стремительно милитаризируется, готовится к войне с Москвой, а осуществляются процессы милитаризации через структуры ЕС. Европейский союз усилиями брюссельской бюрократии и ее генерального спонсора в лице ФРГ превращается в военный блок. Он, по замыслу авторов, в будущем должен прийти на смену недужному НАТО.

При такой концепции европейцы с легкостью согласятся на отказ от членства Украины в НАТО как условие завершения СВО. Ведь членство Украины в ЕС Россия не увязывает со своей безопасностью и против этого не возражает. Москве просто поменяют шило на мыло. Все тот же антироссийский блок, только без англосаксов. Все та же неонацистская Украина, включенная в этот блок как плацдарм и острие нападения на Россию.

Здесь и сыграет свою роль Польша, у которой с украинским неонацизмом нашла коса на камень.

Главный вопрос, конечно, не поступятся ли Киев и (или) Варшава своей исторической памятью ради борьбы с общим врагом на востоке? Не поступятся. Они честно пытались это сделать всю 35-летнюю историю украинского государства. И в Варшаве много раз закрывали глаза на героизацию Шухевича и Бандеры. И в Киеве пытались выдумывать историю Украины более аккуратно и хотя бы не делать национальных героев из нацистских пособников. Все всегда заканчивается очередным скандалом и "войной памяти".

Дело не в упертости поляков и не в отмороженности Зеленского. Дело в базовых настройках двух стран. Как только на политической карте мира появилась Украина, она стала потенциальным конкурентом для Польши. Еще одна крупная страна Восточной Европы — уже теснит польских фермеров на сельхозрынке, а если вступит в Евросоюз, то получит львиную долю брюссельских дотаций, которую сейчас забирает Польша. Такую страну надо приручить, подчинить себе, и героизация бандеровцев для этого — идеальный предлог.

Украина же не может отказаться от Бандеры и бандеровцев, покуда она остается антироссийским проектом Запада. Неонацистскому режиму в Киеве нужно социальное ядро поддержки, и составить его могут только радикальные националисты, заточенные на борьбу с москалями.