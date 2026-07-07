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Полиция назвала причину пожара в историческом доме Ропса в Петербурге - РИА Новости, 07.07.2026
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09:49 07.07.2026
Полиция назвала причину пожара в историческом доме Ропса в Петербурге

МВД: исторический дом Ропса в Петербурге сгорел из-за непотушенной сигареты

© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/MAXЛиквидация пожара в заброшенном доме на Петровской косе в Санкт-Петербурге
Ликвидация пожара в заброшенном доме на Петровской косе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/MAX
Ликвидация пожара в заброшенном доме на Петровской косе в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Причиной пожара в историческом доме Ропса на Петровской косе в Санкт-Петербурге стала непотушенная сигарета.
  • Задержан 34-летний местный житель, который в алкогольном опьянении зашел в дом и закурил там.
  • Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Причиной пожара в историческом здании на Петровской косе в Санкт-Петербурге стала непотушенная сигарета, курильщик задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В понедельник на Петровской косе горел нежилой двухэтажный деревянный дом. По этому адресу находится исторический дом Ропса.
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"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками УМВД России по Петроградскому району был задержан 34-летний местный житель, который в алкогольном опьянении зашел в дом и закурил там", – говорится в сообщении.
Отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На распространенном полицией видео задержанный рассказывает, что "покурил на бочке в комнате и заснул", будучи в нетрезвом виде. Затем он проснулся от шума пламени и покинул здание.
"Пожар произошел по моей неосторожности и невнимательности. Умысла никакого не было. Раскаиваюсь, что это вообще произошло и что я в принципе там был. Все очень плохо получилось", –сказал мужчина.
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Ранее городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщал, что дом Ропса, который является объектом культурного наследия, возможно восстановить по архивным материалам после пожара.
Здание было построено в 1895-1897 годах в стиле модерн. Предположительно, на первом этаже здания располагалась контора, на втором - жилые апартаменты Э.В. Ропса. При приспособлении дома Ропса в 1930-х годах для нужд яхт-клуба была пристроена деревянная терраса, на смотровой башенке появился флагшток. Все архитектурные элементы, а также парадная лестница, окна, двери были сохранены. С 1980-х годов, после переезда яхт-клуба, старое здание не использовалось. В 2015 году дом Ропса был передан в управление Школе высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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