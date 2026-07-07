Полиция назвала причину пожара в историческом доме Ропса в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Причиной пожара в историческом доме Ропса на Петровской косе в Санкт-Петербурге стала непотушенная сигарета.

Задержан 34-летний местный житель, который в алкогольном опьянении зашел в дом и закурил там.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Причиной пожара в историческом здании на Петровской косе в Санкт-Петербурге стала непотушенная сигарета, курильщик задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В понедельник на Петровской косе горел нежилой двухэтажный деревянный дом. По этому адресу находится исторический дом Ропса.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками У МВД России по Петроградскому району был задержан 34-летний местный житель, который в алкогольном опьянении зашел в дом и закурил там", – говорится в сообщении

Отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На распространенном полицией видео задержанный рассказывает, что "покурил на бочке в комнате и заснул", будучи в нетрезвом виде. Затем он проснулся от шума пламени и покинул здание.

"Пожар произошел по моей неосторожности и невнимательности. Умысла никакого не было. Раскаиваюсь, что это вообще произошло и что я в принципе там был. Все очень плохо получилось", –сказал мужчина.

Ранее городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщал, что дом Ропса, который является объектом культурного наследия, возможно восстановить по архивным материалам после пожара.