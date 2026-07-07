Тренер американцев пнул ящик с водой после второго гола Бельгии

ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер мужской сборной США по футболу Маурисио Почеттино пнул ящик с водой, когда команда Бельгии забила второй гол на матче чемпионата мира, обратило внимание РИА Новости.

США играют с Бельгией в Сиэтле 1/8 финала. Счет открыла европейская сборная, но хозяевам удалось его сравнять. На 33-й минуте Шарль де Кетеларе совершил дубль, и Бельгия вновь вырвалась вперед.

Почеттино, не сдержав чувств, пнул пластиковый ящик с бутылками спортивного напитка. Ящик перевернулся, из бутылок брызнула жидкость.