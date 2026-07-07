Тренер американцев пнул ящик с водой после второго гола Бельгии

ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер мужской сборной США по футболу Маурисио Почеттино пнул ящик с водой, когда команда Бельгии забила второй гол на матче чемпионата мира, обратило внимание РИА Новости.
Почеттино, не сдержав чувств, пнул пластиковый ящик с бутылками спортивного напитка. Ящик перевернулся, из бутылок брызнула жидкость.
Второй номер американской сборной Сержиньо Дест в ходе первого тайма курьезно не смог принять передачу партнера по сборной, поскользнулся и упал за кромкой бельгийской штрафной зоны, сорвав атаку команды.