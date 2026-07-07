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Тренер американцев пнул ящик с водой после второго гола Бельгии - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Тренер американцев пнул ящик с водой после второго гола Бельгии

Тренер сборной США Почеттино пнул ящик с водой, когда Бельгия забила второй гол

© Фото : Fotosports/Photoshot/REPORTERМаурисио Почеттино
Маурисио Почеттино - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Fotosports/Photoshot/REPORTER
Маурисио Почеттино. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер мужской сборной США по футболу Маурисио Почеттино пнул ящик с водой, когда команда Бельгии забила второй гол на матче чемпионата мира, обратило внимание РИА Новости.
США играют с Бельгией в Сиэтле 1/8 финала. Счет открыла европейская сборная, но хозяевам удалось его сравнять. На 33-й минуте Шарль де Кетеларе совершил дубль, и Бельгия вновь вырвалась вперед.
Почеттино, не сдержав чувств, пнул пластиковый ящик с бутылками спортивного напитка. Ящик перевернулся, из бутылок брызнула жидкость.
Второй номер американской сборной Сержиньо Дест в ходе первого тайма курьезно не смог принять передачу партнера по сборной, поскользнулся и упал за кромкой бельгийской штрафной зоны, сорвав атаку команды.
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ФутболБельгияСШАСиэтлМаурисио ПочеттиноЧМ по футболу 2026
 
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