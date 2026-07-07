Российские пловцы завоевали золото и две бронзы в первый день юниорского ЧЕ

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали золотую и две бронзовые награды в первый соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Мюнхене.

Во вторник победу в эстафете 4 по 100 м вольным стилем одержала мужская сборная, которую представляли Богдан Торопкин, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков. Россияне дважды за день обновили мировой рекорд среди юниоров, сначала показав результат 3 минуты 14,72 секунды в квалификационном заплыве, тогда вместо Торопкина плыл Матвей Чекалев. В финале российские пловцы обновили рекорд - 3.12,75.