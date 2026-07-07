Российские пловцы завоевали золото и две бронзы в первый день юниорского ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужская сборная России по плаванию завоевала золото в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, дважды обновив мировой рекорд среди юниоров.
- Женская сборная России и Виктория Блинова завоевали бронзовые медали в эстафете 4 по 100 м вольным стилем и на дистанции 400 м комплексным плаванием соответственно.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали золотую и две бронзовые награды в первый соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Мюнхене.
Во вторник победу в эстафете 4 по 100 м вольным стилем одержала мужская сборная, которую представляли Богдан Торопкин, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков. Россияне дважды за день обновили мировой рекорд среди юниоров, сначала показав результат 3 минуты 14,72 секунды в квалификационном заплыве, тогда вместо Торопкина плыл Матвей Чекалев. В финале российские пловцы обновили рекорд - 3.12,75.
Женская сборная России в составе Киры Манохиной, Ксении Сорокиной, Полины Холоповой и Ксении Мишариной в аналогичной дисциплине стала третьей (3.39,62). Еще одна бронза на счету Виктории Блиновой (4.45,78) на дистанции 400 м комплексным плаванием.
Соревнования завершатся 12 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.