Пловцы из России установили юниорский рекорд мира в кролевой эстафете на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские пловцы установили юниорский мировой рекорд в квалификации к финалу эстафеты 4 по 100 м вольным стилем на первенстве Европы.
- Результат российской команды — 3 минуты 14,72 секунды, в ее составе Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские пловцы установили юниорский мировой рекорд в квалификации к финалу эстафеты 4 по 100 м вольным стилем на первенстве Европы, которое проходит в Мюнхене.
Российскую команду представляют Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков. Спортсмены показали результат 3 минуты 14,72 секунды.
Финал эстафеты пройдет позднее во вторник. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.