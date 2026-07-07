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Пловцы из России установили юниорский рекорд мира в кролевой эстафете на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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14:12 07.07.2026
Пловцы из России установили юниорский рекорд мира в кролевой эстафете на ЧЕ

Пловцы из РФ установили юниорский рекорд мира в кролевой эстафете на ЧЕ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПлавание
Плавание - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские пловцы установили юниорский мировой рекорд в квалификации к финалу эстафеты 4 по 100 м вольным стилем на первенстве Европы.
  • Результат российской команды — 3 минуты 14,72 секунды, в ее составе Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские пловцы установили юниорский мировой рекорд в квалификации к финалу эстафеты 4 по 100 м вольным стилем на первенстве Европы, которое проходит в Мюнхене.
Российскую команду представляют Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков. Спортсмены показали результат 3 минуты 14,72 секунды.
Финал эстафеты пройдет позднее во вторник. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
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